Brasil leva virada da Polônia e se complica para avançar no vôlei masculino

A Polônia derrotou o Brasil no tie-break no vôlei masculino nos Jogos de Paris por 3 sets a 2 (parciais de 25/22, 19/25, 25/19, 23/25, 12/15), empurrando de virada a seleção brasileira para terceiro lugar do grupo, nesta quarta-feira, 31. Apesar de os brasileiros esboçarem reações e empatarem o último set em 12 a 12, dois bons aces do polonês Leon selaram a vitória adversária.

Com o resultado, o Brasil segue sem vitória, depois de perder para a Itália no sábado, com apenas um ponto. Como o jogo de hoje foi decidido no tie-break, a Polônia levou dois pontos e o Brasil um.

A seleção volta à quadra na sexta-feira contra o Egito, último compromisso na fase de grupos. Só as duas primeiras equipes da chave, no caso Itália e Polônia, avançam direto para as quartas. Os dois melhores terceiros colocados se classificam mas, além de precisar vencer do Egito, o Brasil terá que fazer as contas e torcer contra adversários dos outros grupos para garantir a vaga no mata-mata.