Brasil conhece adversário da disputa de bronze no vôlei feminino em Paris

A Itália venceu a Turquia nesta quinta-feira, 8, pela semifinal do vôlei feminino na Olimpíada de Paris, por 3 sets a 0. Com o resultado, o Brasil agora sabe que enfrentará as turcas na disputa pela medalha de bronze, no sábado.

Brasil e Turquia se enfrentaram na Liga das Nações em junho, com vitória do Brasil por 3 a 0.

Em uma reedição da final de Tóquio, o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 2, mais cedo nesta quinta. Com a maioria da torcida fazendo barulho e impulsionando o time, o Brasil chegou a conseguir levar o jogo para o tie-break, mas não teve vida fácil, sobretudo pelos bons ataques do trio americano formado por Avery Skinner, Kathryn Plummer e Andrea Drews.