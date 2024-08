Brasil coloca três representantes na final do skate park em Paris

O Brasil é o país com mais atletas classificados e terá três chances de medalha na final do skate park masculino nos Jogos de Paris, nesta quarta-feira, 7, com a classificação de Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio.

Barros, Cini e Akio terminaram a fase classificatória em sexto, sétimo e oitavo lugar, respectivamente. O trio volta à ação na Praça da Concórdia às 12h30, no horário de Brasília, contra um italiano, dois australianos e dois americanos.

Barros, o mais velho entre os três, ganhou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio, primeira vez que o esporte foi disputado. Cini e Akio são estreantes em Jogos Olímpicos.