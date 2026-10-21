Brasil acaba em 5º no Mundial de Ginástica e adia vaga olímpica

O Brasil acabou em 5º lugar na competição por equipes femininas no Mundial de Ginástica Artística na tarde desta quarta-feira, 21. A equipe chegou à final em oitavo e último lugar, com 159,131 pontos, e precisava terminar pelo menos na terceira colocação para se classificar antecipadamente para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. O feito era improvável: seria necessário conquistar mais de 4 pontos, com execuções perfeitas e sem quedas.

Apesar de não ter chegado ao pódio, a equipe brasileira cresceu na competição e atingiu os 159,730 pontos. O time conta com a medalhista Rebeca Andrade, além de Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg.

O país ainda compete em mais quatro finais do Mundial, que vai até 25 de outubro em Roterdã, nos Países Baixos: Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira estão entre as 24 finalistas do individual geral, com competição na sexta-feira, 23, às 14h30. Rebeca Andrade é finalista do salto, em primeiro lugar, com apresentação no sábado, 24, a partir das 9h. Flávia se classificou na terceira colocação na trave de equilíbrio, e compete no domingo, 25, a partir das 10h.

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca venceu seis vezes. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, conquistou ouro no salto e prata no individual geral. Depois, em 2024, saiu de Paris com quatro vitórias: ouro no solo, prata no individual geral e no salto, e o bronze por equipes. A medalha coletiva foi inédita para o país. A ginasta fez uma pausa de quase dois anos para cuidar da saúde e voltou a competir pelo Brasil no Mundial — ela segue firme na decisão de não se apresentar mais no solo.