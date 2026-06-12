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Esporte

Bola na Copa: Marrocos afetado por lesões, árbitro brasileiro e vitórias de México e Coreia

Programa será exibido às 13h, no YouTube, com bastidores da seleção brasileira

Por Ígor Resende 12 jun 2026, 12h27 | Atualizado em 12 jun 2026, 12h31
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Bola na Copa: Marrocos afetado por lesões, árbitro brasileiro e vitórias de México e Coreia Priorize VEJA no Google

O programa Bola na Copa desta sexta-feira, 12, repercute a vitória do México sobre a África do Sul na abertura do Mundial, os recordes históricos da partida e a atuação do trio de arbitragem brasileiro liderado por Wilton Pereira Sampaio. 

O programa também analisa a vitória da Coreia do Sul sobre a Tchéquia, traz os bastidores da preparação da seleção brasileira para a estreia contra o Marrocos e mostra as mudanças na equipe africana após cortes por lesão. 

Direto dos Estados Unidos, Marcos Uchôa e Fábio Altman atualizam o clima da Copa, a ausência de Donald Trump na estreia da seleção americana e os reflexos políticos do torneio. 

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A edição ainda destaca o ranking dos 50 melhores jogadores da Copa elaborado pelo The Athletic e presta homenagem ao ex-zagueiro Brito, campeão mundial com o Brasil em 1970.

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