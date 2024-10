Bola de Ouro 2024: acompanhe a cerimônia de entrega; veja premiados

Sem a presença de Vinícius Júnior e da delegação do Real Madrid, a cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024, nesta segunda, 28, a partir das 16h (horário de Brasília), em Paris, está sendo marcada por certo constrangimento. O anúncio dos ganhadores em dez categorias está sendo transmitido ao vivo pelo canal de TV por assinatura TNT e pela plataforma de streaming Max.

O primeiro prêmio da noite, o Kopa, para o melhor jogador sub-21, foi para Lamine Yamal, do Barcelona — entregue por Rudd Gullitt. Yamal é o primeiro a ganhar o troféu com menos de 18 anos. O atacante foi também o mais jovem atleta a jogar e a marcar com a camisa da Espanha, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador jovem da Eurocopa. Também indicado, o brasileiro Savinho, do Manchester City, ficou em quarto entre os dez finalistas.

Em seguida, o Barcelona ganhou o prêmio de melhor clube feminino. O prêmio de melhor clube masculino da Europa ficou com o Real Madrid o que deixou o clima estranho no Théâtre du Châtelet, já que a delegação do clube merengue não estava presente. Sem muita demora, os apresentadores — o ex-jogador Didier Drogba e a jornalista Sandy Heribert — seguiram para a primeira grande homenagem da noite, ao alemão Franz Beckenbauer, morto em janeiro.

A premiação da revista France Football e da UEFA aos melhores do ano no futebol masculino e feminino começou polêmica antes mesmo da festa. Favorito entre os 30 indicados, Vini Jr. não estará na entrega dos troféus — o influenciador brasileiro Luva de Pedreiro levou uma camisa com o nome do jogador e a exibiu antes de entrar no Théâtre du Châtelet. A equipe do atacante do Real Madrid e da seleção brasileira disse a VEJA que apenas aderiu à decisão do clube espanhol de não comparecer.

Veículos de comunicação europeus e jornalistas esportivos afirmam que o clube teria recebido a informação de que Vini Jr. não seria o ganhador, apesar de todo o favoritismo alardeado durante o fim da semana passada. O britânico Jude Bellingham, colega do brasileiro no Real Madrid, e o espanhol Rodri, atualmente no Manchester City, também angariaram muito apoio.

A expectativa, no entanto, tem endereço certo. Sem Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois grandes vencedores dos últimos anos, a disputa parece pender agora para Rodri, também volante da seleção espanhola e campeão da última Eurocopa. O jogador chegou ao local da cerimônia de muletas, devido a uma lesão recente.

As categorias da Bola de Ouro 2024 incluem uma variedade de prêmios que reconhecem as melhores performances no futebol masculino e feminino. Essas categorias refletem a evolução da premiação, que desde sua criação em 1956, tem se expandido para incluir atletas de diversas partes do mundo e reconhecer diferentes aspectos do esporte.

Veja a lista:

– Bola de Ouro masculina: melhor jogador da temporada

– Bola de Ouro feminina: melhor jogadora da temporada

– Troféu Yashin: melhor goleiro

– Troféu Kopa: Lamine Yamal (Barcelona)

– Troféu Gerd Müller: jogador com mais gols entre clubes e seleções

– Time do ano no futebol masculino

– Time do ano no futebol feminino: Barcelona

– Melhor treinador de futebol masculino

– Melhor treinadora de futebol feminino

– Prêmio Sócrates: honraria para atletas envolvidos em causas sociais