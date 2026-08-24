Bola da ‘Mão de Deus’ de Maradona é vendida em leilão e atinge valor milionário

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A bola histórica dos gols “Mão de Deus” e “Gol do Século” de Maradona foi vendida por US$ 3,35 milhões em leilão, um valor abaixo do esperado. O artefato remete à icônica partida entre Argentina e Inglaterra na Copa de 1986, marcada pelos lances geniais do camisa 10 e pela tensão política entre os países.

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A bola dos famosos gols da “Mão de Deus” e do chamado “gol do século” de Diego Maradona ganhou um novo dono no último sábado, 22. O artefato histórico do futebol internacional foi vendido por 3,35 milhões de dólares (17,2 milhões de reais) em um leilão da Heritage Auctions.

No entanto, o valor da venda da “bola mais famosa do mundo”, segundo a Heritage Auctions, ficou abaixo do esperado pela empresa. A expectativa era da venda por volta de 9,2 milhões de dólares, mesmo valor pelo qual a camisa utilizada por Maradona na mesma partida foi arrematada em leilão em maio de 2022.

A bola foi utilizada nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, na partida entre Argentina e Inglaterra. O jogo ficou marcado pela tensão extracampo por conta da Guerra das Malvinas entre os países quatro anos antes, mas ganhou uma nova manchete histórica com os gols do camisa 10 da Albiceleste.

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Relembre os gols de Maradona

Em 22 de junho de 1986, no Estádio Azteca, no México, Maradona marcou duas vezes. O primeiro e mais polêmico gol foi aos seis minutos do segundo tempo: o camisa 10 subiu para disputar a bola com o goleiro Peter Shilton, e com a mão esquerda tocou por cima do goleiro e abriu o placar. Os ingleses reclamaram e as imagens da transmissão mostraram a irregularidade, mas não foi marcada pelo árbitro tunisino Ali Bin Nasser, e o lance foi lembrado como a “Mão de Deus”.

Quatro minutos depois, Maradona balançou as redes de novo, dessa vez com um gol incontestável, depois considerado o “gol do século”. O jogador recebeu a bola ainda no campo de defesa e driblou defensores ingleses e até o goleiro Peter Shilton para abrir 2 a 0 para a Argentina. Gary Lineker descontou para a Inglaterra aos 36 do segundo tempo, porém, a vitória e a classificação ficaram com os sul-americanos, que viriam a ganhar a Copa do Mundo no México.