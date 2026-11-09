Bicampeã olímpica é internada em estado grave por causa de incêndio
Maria Shurochkina sofreu queimaduras enquanto reabastecia uma lareira
A ex-nadadora artística russa Maria Shurochkina foi internada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento, em Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu no domingo, 8, enquanto ela reabastecia uma lareira a etanol.
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Segundo o jornal britânico The Sun, as roupas da ex-atleta pegaram fogo durante o procedimento, e as chamas provocaram queimaduras severas em diferentes partes do corpo. As lesões atingiram a cabeça, o pescoço, o peito, o abdômen, os braços e as mãos. Há ainda a suspeita de necrose tecidual, condição caracterizada pela morte de tecidos da pele danificada.
Shurochkina, de 31 anos, conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e outra em Tóquio, em 2020. A ex-atleta também acumula 11 títulos mundiais, marca que a coloca entre os principais nomes da história do nado artístico. Aposentada das competições há quatro anos, ela passou a trabalhar com produções aquáticas de teatro. Durante a carreira, recebeu duas condecorações do presidente russo Vladimir Putin: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.