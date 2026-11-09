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Esporte

Bicampeã olímpica é internada em estado grave por causa de incêndio

Maria Shurochkina sofreu queimaduras enquanto reabastecia uma lareira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 13h45 | Atualizado em 9 nov 2026, 13h46
Bailarina com maquiagem dramática e coroa preta, vestindo um tutu preto brilhante, posa com as mãos na cintura e olha para a esquerda. O fundo apresenta estruturas metálicas e painéis azuis e cinzas
Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico (Instagram/Reprodução)
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Bicampeã olímpica é internada em estado grave por causa de incêndio Priorize VEJA no Google

A ex-nadadora artística russa Maria Shurochkina foi internada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento, em Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu no domingo, 8, enquanto ela reabastecia uma lareira a etanol.

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Segundo o jornal britânico The Sun, as roupas da ex-atleta pegaram fogo durante o procedimento, e as chamas provocaram queimaduras severas em diferentes partes do corpo. As lesões atingiram a cabeça, o pescoço, o peito, o abdômen, os braços e as mãos. Há ainda a suspeita de necrose tecidual, condição caracterizada pela morte de tecidos da pele danificada.

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Mulher loira, com olhos verdes, usando blusa cinza de manga comprida, com duas medalhas de ouro penduradas no ombro direito, uma com fita azul escrito TOKYO 2020 e outra com fita verde. Ela olha para a câmera com expressão séria
A ex-atleta russa russa Maria Shurochkina, bicampeã olímpica de nado artístico (Instagram/Reprodução)

Shurochkina, de 31 anos, conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e outra em Tóquio, em 2020. A ex-atleta também acumula 11 títulos mundiais, marca que a coloca entre os principais nomes da história do nado artístico. Aposentada das competições há quatro anos, ela passou a trabalhar com produções aquáticas de teatro. Durante a carreira, recebeu duas condecorações do presidente russo Vladimir Putin: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.

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