Bicampeã olímpica é internada em estado grave por causa de incêndio

A ex-nadadora artística russa Maria Shurochkina foi internada em estado grave após sofrer queimaduras em um incêndio em seu apartamento, em Moscou, na Rússia. O acidente aconteceu no domingo, 8, enquanto ela reabastecia uma lareira a etanol.

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Segundo o jornal britânico The Sun, as roupas da ex-atleta pegaram fogo durante o procedimento, e as chamas provocaram queimaduras severas em diferentes partes do corpo. As lesões atingiram a cabeça, o pescoço, o peito, o abdômen, os braços e as mãos. Há ainda a suspeita de necrose tecidual, condição caracterizada pela morte de tecidos da pele danificada.

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Shurochkina, de 31 anos, conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e outra em Tóquio, em 2020. A ex-atleta também acumula 11 títulos mundiais, marca que a coloca entre os principais nomes da história do nado artístico. Aposentada das competições há quatro anos, ela passou a trabalhar com produções aquáticas de teatro. Durante a carreira, recebeu duas condecorações do presidente russo Vladimir Putin: a Ordem da Amizade, em 2016, e a Ordem da Honra, em 2021.

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