Bia Haddad Maia perde para Muchova nas quartas do US Open

Não foi desta vez que Beatriz Haddad Maia ganhou de Karolina Muchova. Na quarta partida entre as tenistas, desta vez válida pelas quartas de final do US Open, Muchova bateu Maia por dois sets a zero (6-1, 6-3). Atenção: nas outras três, a tcheca venceu todas.

Muchova precisou de tratamento médico e deixou a quadra diversas vezes no segundo set, mas manteve o foco para fechar uma vitória que marca uma recuperação notável de uma lesão. “Uma partida um pouco estranha, devo dizer”, disse Muchova na entrevista após a partida. “Tive muitos problemas, não gostaria de comentar sobre isso. Estou feliz por ter conseguido, correr para o banheiro e voltar. Desculpe se perturbou alguém, mas não tive outra escolha!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por US Open (@usopen) Continua após a publicidade

A tcheca enfrentará a cabeça de chave número 1 Iga Swiatek ou a cabeça de chave número 6 Jessica Pegula, na tentativa de chegar à sua segunda final de Grand Slam após Roland Garros 2023. Swiatek tem um histórico de 2-1 contra Muchova, enquanto Pegula lidera por 1-0.

O resultado é a quarta vitória de Muchova em tantos encontros com Haddad Maia. A dupla se encontrou pela primeira vez na qualificação do evento Cagnes-sur-Mer ITF W100 de 2016, que Muchova venceu por 7-5, 6-1. Ela também triunfou em ambos os encontros de nível de turnê, nas primeiras rodadas de Ostrava 2022 e Cincinnati 2023.

O US Open é o primeiro evento de nível de tour em que Muchova chegou a várias semifinais. Ela é a primeira mulher tcheca a chegar a semifinais consecutivas do US Open desde Helena Sukova em 1986-87.