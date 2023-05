Benzema balança com proposta “bilionária” e Real pode perder craque

Acostumado a “retirar” grandes jogadores de outras equipes, o Real Madrid poderá sofrer desta prática e perder uma de suas principais estrelas. Segundo o jornal As, da Espanha, o atacante francês Karim Benzema recebeu uma proposta vultuosa do futebol árabe, que gira em torno de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,08 bilhão) por dois anos de contrato.

Apesar dos 11 anos na equipe e de ser um dos principais ídolos da torcida merengue neste século, a reportagem afirma que Benzema ficou tentado com a oferta. Tanto é que um acordo informal que teria sido feito entre ele e o clube em maio, para uma renovação por mais uma temporada de contrato, não avançou mais.

A proposta que chegou a Benzema é semelhante a que tirou Cristiano Ronaldo do Manchester United e o levou para o Al-Nassr no fim do ano passado. E de acordo com o periódico, um pouco mais baixa da que o argentino Lionel Messi receberá, de aproximadamente 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bi). De saída do PSG, Messi estuda possibilidades. Da Árabia Saudita, o Al-Hilal manifestou interesse no atacante de 35 anos.

De acordo com a reportagem, além dos milhões de euros nos contratos, as propostas para Benzema e Messi também incluiriam a escalação dos jogadores como embaixadores do Mundial de 2030. Este seria um plano dos dirigentes sauditas, que vislumbram organizar o torneio, em parceria com Turquia e Grécia, para dar publicidade a esta candidatura. Na Copa do Catar, ano passado, os cartolas do país utilizaram a estratégia, contratando estrelas aposentadas recentemente do futebol, como Xavi, Beckham e Zidane.