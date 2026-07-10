Bélgica x Espanha: confira as escalações das quartas de final da Copa
Remanescentes da geração belga enfrentam a atual campeã europeia nesta sexta, 10
Bélgica e Inglaterra se enfrentam nesta sexta, 10, às 16h (horário de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Los Angeles marca o início desta fase de mata-mata e define a primeira semifinalista do Mundial.
Os belgas chegam embalados pela goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos nas oitavas de final. Na fase de grupos, demorou a engatar, com dois empates com o Egito e o Irã, porém, se classificou em primeiro lugar com a vitória sobre a Nova Zelândia na última rodada. Na fase de 16 avos de final, passaram sufoco, mas conquistaram a vitória de virada por 3 a 2 sobre Senegal na prorrogação.
O técnico Rudi Garcia não contará com três jogadores para enfrentar a Espanha. Onana rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra os EUA e não voltará a jogar no Mundial pela Bélgica. Já Zeno Debast foi liberado pelo departamento médico da seleção, porém, vetado pelo seu clube, o Sporting, para não agravar uma lesão muscular da qual se recupera. De última hora, Youri Tielemans também não foi relacionado ao jogo.
Do lado espanhol, a equipe chega como a única seleção que ainda não levou gols na competição. Na fase de grupos, ficou no empate sem gols com Cabo Verde, e venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, venceu a Áustria, e nas oitavas bateu Portugal em uma reedição da final da Nations League, dessa vez, com vitória espanhola.
O técnico Luis de la Fuente conta com todos seus jogadores à disposição para enfrentar a Bélgica. Oyarzabal é o artilheiro da equipe, com quatro gols no torneio até as oitavas de final.
Confira as escalações:
Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Álex Baena, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Bélgica: Thibaut Courtois, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Kevin De Bruyne, Raskin, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Jérémy Doku e Charles De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
EM UM SÓ LUGAR