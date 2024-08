Beijo de Macron e ministra está dando o que falar

Sabe aqueles mexericos que extrapolam o boca-a-boca e caem na trama virtual? Aconteceu com o presidente Emmanuel Macron, que teve o dissabor de ver uma foto sua no dia da cerimônia de abertura no rio Sena, em Paris, ganhar escala e subitamente viralizar. Agradável, não foi.

A imagem é de um beijo e abraço com a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, flagrado pelas lentes naquela sexta-feira, 26 de julho. O enquadramento muda tudo, mas justamente este zoom faz pensar numa intimidade entre os dois.

Amélie tasca no presidente um beijo no pescoço, na altura da orelha. Na cena, avista-se o primeiro-ministro Gabriel Attal, à direita, com cara de paisagem, e um sorridente Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional.

A princípio, não chamou atenção, mas aí a revista francesa Madame Figaro desencavou a fotografia dias depois, provocando: “Estranho beijo.” E partiu para a ironia: “Certamente Oudéa-Castéra sabe como fazer as pessoas falarem dela.” A Midi Libre fez eco: “Uma explosão de alegria”.

“PRATOS VÃO VOAR”

Terreno fértil para a fofoca, as redes registraram um turbilhão de mensagens de gente querendo meter a colher e apontando o dedo sem dó. Umas se referiam à primeira-dama, Brigitte Macron. “Ela vai fazer um escândalo” e “pratos vão voar”. Outras se direcionavam à ministra: “Que safada”, diziam, implacáveis.

Aos 46 anos, Macron vive longo relacionamento com Brigitte, 71, com quem se casou em 2007. Já Amélie, que apareceu em holofotes mundo afora depois de ocupar o pódio de primeira autoridade a mergulhar no Sena, também é casada. Lá atrás, nos anos 1990, ela chegou a namorar o tenista Gustavo Kuerten.

Presidente e ministra silenciaram. Como se sabe, tudo é uma questão de angulo.