Por que a taça da Copa chegou dentro de um baú da Louis Vuitton? O protocolo vip da Fifa

(Taça da Copa chega à final em baú da Louis Vuitton e só pode ser tocada por uma lista VIP Grife francesa assina o transporte do principal troféu do futebol desde 2010; Carlos Alcaraz abriu a case antes da decisão entre Argentina e Espanha/Getty Images)

Antes de ser erguida por Espanha ou Argentina, a taça mais cobiçada do futebol fez sua última aparição em um ritual reservado a poucos convidados. O troféu entrou no gramado da final entre Argentina e Espanha neste domingo, 19, protegido em um baú exclusivo produzido pela grife francesa Louis Vuitton, parceira da Fifa desde 2010 para o transporte da taça.

Quem abriu a luxuosa Trophy Trunk foi o tenista espanhol Carlos Alcaraz. Após a abertura da case, os campeões mundiais Andrés Iniesta e Mario Kempes retiraram o troféu e o levaram ao gramado antes do início da decisão.

O baú, conhecido como Trophy Trunk, é revestido com o tradicional monograma da Louis Vuitton e traz um grande “V” dourado na parte frontal — referência tanto à palavra “Vitória” quanto ao sobrenome da maison francesa. A peça foi desenvolvida exclusivamente para proteger o troféu durante o protocolo da decisão.

Apesar de toda a cerimônia, a taça original permanece sob controle da Fifa. Apenas a seleção campeã pode levantá-la durante a comemoração, mas precisa devolvê-la à entidade após a cerimônia. O país vencedor leva para casa uma réplica, enquanto o troféu oficial permanece como patrimônio da federação internacional.

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Além disso, o acesso ao prêmio é restrito. Pelas regras da Fifa, apenas jogadores campeões, integrantes da comissão técnica e chefes de Estado podem tocar a taça oficial.