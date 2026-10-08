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Esporte

Auxiliar técnico do Grêmio é preso em desembarque do time em Porto Alegre

Alexandre Mendes descumpriu medida protetiva solicitada por sua ex-companheira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h56 | Atualizado em 8 out 2026, 15h58
Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, em campo, vestindo agasalho e boné azuis, com a mão direita levantada e expressão séria
Alexandre Mendes, auxiliar técnico do Grêmio (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
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Auxiliar técnico do Grêmio é preso em desembarque do time em Porto Alegre Priorize VEJA no Google

O auxiliar técnico do Grêmio, Alexandre Mendes, foi preso na chegada da equipe em Porto Alegre nesta quinta, 8. O Tricolor Gaúcho voltava de Belém, onde empatou em 1 a 1 com o Remo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Segundo informações do ge, o auxiliar técnico de Renato Gaúcho descumpriu uma medida protetiva solicitada pela sua ex-companheira. O descumprimento teria ocorrido na Expointer, feira de agropecuária realizada em Esteio, na região Metropolitana da capital gaúcha, entre 29 de agosto a 6 de setembro. Mendes teria frequentado o mesmo local que a mulher, mas não teve contato direto, segundo informações preliminares. 

A medida protetiva está em vigor desde 5 de março deste ano. Em julho do ano passado, Alexandre Mendes se tornou réu por violência psicológica contra a ex-companheira, com quem teve uma relação por seis anos. 

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Em agosto de 2024, a mulher tinha aberto um processo contra o auxiliar técnico no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. A vítima tinha registrado boletim de ocorrência com agressões físicas. 

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A conclusão do inquérito policial da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) foi de não indiciamento do acusado por falta de elementos para amparar o indiciamento.

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O Ministério Público entendeu que havia elementos para uma acusação de violência psicológica e ofereceu a nova denúncia, que foi aceita pela Justiça.

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