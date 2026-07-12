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Cultura, Esporte

Ator de Ted Lasso estreia no futebol profissional

Cristo Fernández, que interpretava o atacante Dani Rojas na série, está jogando na terceira divisão dos Estados Unidos

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 16h41
Um árbitro de futebol com camisa vermelha e um jogador de cabelo comprido preso, com uniforme azul, em campo. Ao fundo, um homem de costas com camisa preta e público desfocado
A vida imita a arte: o ator Cristo Fernandez estreia pelo El Paso Locomotiva (Reprodução/Instagram)
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“Futebol é vida!”, dizia o bordão do personagem Dani Rojas, na série Ted Lasso, sobre um técnico americano que vai à Inglaterra treinar um time pequeno em vias de ser rebaixado no campeonato nacional. Pois o ator que interpretava Rojas, Cristo Fernández, transformou Futebol em sua vida real no sábado à noite ao estrear pelo El Paso Locomotive FC, da United Soccer League (a terceira divisão dos Estados Unidos).

Diante do New Mexico United, Fernández entrou como substituto de Rubio Rubín aos 79 minutos na derrota por 2 a 0 do Locomotive, em partida da USL Cup, neste sábado, 11.

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O Locomotive FC anunciou na quarta-feira que Fernández havia sido incluído na lista de 18 relacionados do clube para o jogo em casa contra o New Mexico, no Southwest University Park.

“Sim, é ele mesmo”, informou o clube na biografia de Fernández em seu site.

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Fernández, de 35 anos, assinou com o Locomotive em maio, após dois meses de teste com a equipe. Mostrando que não se tratava de mero passatempo para o ator, ele também treinou em teste com o time B do Chicago Fire FC, da MLS, em março, e marcou dois gols em um jogo-treino.

“O futebol sempre foi uma parte enorme da minha vida e da minha identidade, e não importa aonde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca deixou meu coração”, disse Fernández em comunicado divulgado pelo Locomotive FC.

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Antes de se tornar ator e ganhar fama como Dani Rojas, dos Greyhounds do Richmond, Fernández tinha a ambição de se tornar jogador profissional de futebol. Ele defendeu o Tecos Futebol Clube, do México, aos 15 anos, até que uma lesão no joelho interrompeu esses planos.

Com campanha de 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates, o Locomotive FC ocupa atualmente a sétima colocação na tabela da Conferência Oeste da USL.

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Ted Lasso
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