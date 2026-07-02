Até em casa? Messi é revistado a caminho de Miami e chora de rir
Craque argentino vai enfrentar Cabo Verde, de Vozinha, nessa sexta-feira
Lionel Messi se divertiu no aeroporto com uma situação inusitada. O camisa 10 da Argentina foi revistado na pista do aeroporto antes de embarcar para Miami, cidade onde reside nos Estados Unidos.
Com seis gols em três jogos, Messi lidera a artilharia do Mundial – ao lado de Kylian Mbappé, que já disputou quatro partidas. A atual campeã do mundo enfrenta Cabo Verde nessa sexta-feira, 3, às 19h, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.
O craque argentino, que também é o maior artilheiro da história dos Mundiais com 19 gols, joga pela Inter Miami desde 2023 e tem contrato válido até 2028. Na próxima temporada será companheiro de um titular da seleção brasileira.
Messi laughing as the securities checked him at the airport 😂😂pic.twitter.com/K1vpVKOXyPSiga
— ArgentineCuler (@FCB_Argentine) July 2, 2026
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