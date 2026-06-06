O atacante da seleção do Iraque Aymen Hussein, que marcou o gol que garantiu a classificação do país para a Copa do Mundo, foi detido e interrogado por quase sete horas no aeroporto O’Hare de Chicago, depois da chegada da equipe aos Estados Unidos na manhã deste sábado, 6, informou um dirigente esportivo à agência Reuters.

Segundo o veículo, Hussein teve o telefone inspecionado, e foi liberado depois de um longo interrogatório. “O fotógrafo da seleção nacional, Talal Salah, foi detido por mais de 10 horas, submetido a verificações semelhantes em seu telefone e, por fim, teve sua entrada nos Estados Unidos negada”, informou um o funcionário que trabalha para o Comitê Olímpico Iraquiano.

Até o momento, nem Houssein e nem a Federação Iraquiana comentaram o caso. O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA e o Departamento de Segurança Interna também não se pronunciaram sobre o interrogatório, que também foi noticiado pela mídia iraquiana.

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O Iraque está de volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde sua estreia, há 40 anos. A seleção enfrentará a França, o Senegal e a Noruega na fase de grupos.

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Quem é Aymen Hussein?

Herói da classificação do Iraque, Hussein tem 30 anos joga no nacional Al-Karma. Líder de um ataque promissor, que conta também com Ali Al-Hamadi, do Ipswich Town, e os jovens talentosos Ali Jassim e Youssef Amyn, ele marcou na vitória por 2 a 1 sobre a Bolívia, na repescagem intercontinental.

Na vida pessoal, Hussein é vítima do terrorismo islâmico, e teve a família marcada por duas tragédias: o pai militar foi morto em 2008 por membros da Al Qaeda e, seis anos depois, o irmão foi sequestrado pelo Estado Islâmico, e nunca mais foi encontrado.