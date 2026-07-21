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Esporte

Atacante da França é acusado de abandonar filha

Ex-namorada diz que jogador só reconheceu paternidade após teste de DNA

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h23 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h48
Jogador de futebol com dreads, camisa azul da França número 11 e gola branca, em campo com torcida ao fundo
Michael Olise, jogador da França, durante a Copa do Mundo de 2026 (Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images//Reprodução)
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Um dos destaques da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise virou assunto fora dos gramados após ser acusado pela ex-namorada, Fatima Zaunbrecher, de nunca ter conhecido pessoalmente a filha dos dois, Aliyah Nur, de um ano e oito meses.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Fatima afirmou que o atacante do Bayern de Munique só reconheceu a paternidade após um teste de DNA e que toda a comunicação entre eles ocorre por meio de advogados. Ela alegou que os dois travam uma disputa judicial pelo valor da pensão alimentícia, que considera insuficiente para criar a criança.

Segundo Fatima, a defesa do jogador ofereceu um “valor ridículo” diante do salário de Olise, estimado em 14 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais. Até o momento, ele não comentou publicamente as acusações. “Me choca o fato de alguém poder ser tão frio e indiferente ao seu próprio sangue”, declarou Zaunbrecher.

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