Atacante da França é acusado de abandonar filha

Um dos destaques da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise virou assunto fora dos gramados após ser acusado pela ex-namorada, Fatima Zaunbrecher, de nunca ter conhecido pessoalmente a filha dos dois, Aliyah Nur, de um ano e oito meses.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Fatima afirmou que o atacante do Bayern de Munique só reconheceu a paternidade após um teste de DNA e que toda a comunicação entre eles ocorre por meio de advogados. Ela alegou que os dois travam uma disputa judicial pelo valor da pensão alimentícia, que considera insuficiente para criar a criança.

Segundo Fatima, a defesa do jogador ofereceu um “valor ridículo” diante do salário de Olise, estimado em 14 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais. Até o momento, ele não comentou publicamente as acusações. “Me choca o fato de alguém poder ser tão frio e indiferente ao seu próprio sangue”, declarou Zaunbrecher.

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