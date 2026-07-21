Atacante da França é acusado de abandonar filha
Ex-namorada diz que jogador só reconheceu paternidade após teste de DNA
Um dos destaques da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, Michael Olise virou assunto fora dos gramados após ser acusado pela ex-namorada, Fatima Zaunbrecher, de nunca ter conhecido pessoalmente a filha dos dois, Aliyah Nur, de um ano e oito meses.
Em entrevista ao jornal alemão Bild, Fatima afirmou que o atacante do Bayern de Munique só reconheceu a paternidade após um teste de DNA e que toda a comunicação entre eles ocorre por meio de advogados. Ela alegou que os dois travam uma disputa judicial pelo valor da pensão alimentícia, que considera insuficiente para criar a criança.
Segundo Fatima, a defesa do jogador ofereceu um “valor ridículo” diante do salário de Olise, estimado em 14 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais. Até o momento, ele não comentou publicamente as acusações. “Me choca o fato de alguém poder ser tão frio e indiferente ao seu próprio sangue”, declarou Zaunbrecher.
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