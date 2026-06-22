As três maiores decepções da Copa do Mundo

Com uma rodada da Copa do Mundo já completada, e algumas seleções tendo feito já o segundo jogo, é possível listas as maiores decepções – equipes que podem nem mesmo ficar entre os oito melhores terceiros lugares. A saber:

Uruguai

Tem a situação mais dramática. Empatou com a Arábia Saudita em 1 a 1 e, depois, com Cabo Verde, em 2 a 2. Enfrentará a Espanha. Se perder, dá adeus à Copa do Mundo. Precisa vencer os espanhóis para não depender do resultado da partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita. A maior decepção: o treinador argentino Marcelo Bielsa, “El Loco”. Segundo o diário El Observador, a Celeste “foi a sucursal do inferno, foi o desmoronamento de uma falsa ilusão e o império do efêmero”. Depender de Agustín Cannobio, atacante do Fluminense, não é solução dos problemas.

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Portugal

A seleção lusa enfrenta amanhã, dia 23, o Uzbesquistão, para se redimir da estreia ruim, no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo. Portugal tem talvez o melhor meio campo do mundo, com Bruno Fernandes, do Manchester United, Bernardo Silva, do Manchester City, Vitinha e João Neves, do PSG – que não estrearam bem. Mas onde está o grande problema: em Cristiano Ronaldo, que evidentemente não tem a explosão de antes. Os brasileiros reclamam de Neymar, da insistência em tê-lo como salvador da pátria, não é? Com CR7 é muito pior.

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Bélgica

Os belgas disputaram duas partidas, mas ainda buscam sua primeira vitória na Copa. Depois do empate por 1 a 1 com o Egito, os belgas voltaram a somar apenas um ponto ao um jogo sem gols com o Irã — um confronto que, na avaliação da equipe, poderia e deveria ter sido vencido. “Obviamente, esperávamos começar melhor e vencer todos os nossos jogos — ou pelo menos um deles”, admitiu o técnico Rudi Garcia. “Mas isso faz parte da vida. Às vezes, as coisas simplesmente não acontecem como esperamos.”. O nós, que aliás já vem de 2022: a equipe está envelhecida, não tem o mesmo vigor de 2018, quando chegou ao terceiro lugar, tendo eliminado o Brasil. De Bruyne, cracaço de bola, parece perdido em campo. Lukaku parece ter perdido a potência. A ver contra a Nova Zelândia, na sexta-feira.