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Esporte

As três maiores decepções da Copa do Mundo

Com uma rodada já completa, e algumas equipes tendo feito já dois jogos, é possível ter um painel

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h47
Marcelo Bielsa
A maior decepção: o treinador argentino Marcelo Bielsa, “El Loco” (Michael Regan - FIFA/FIFA/Getty Images)
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As três maiores decepções da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Com uma rodada da Copa do Mundo já completada, e algumas seleções tendo feito já o segundo jogo, é possível listas as maiores decepções – equipes que podem nem mesmo ficar entre os oito melhores terceiros lugares. A saber:

Uruguai

Tem a situação mais dramática. Empatou com a Arábia Saudita em 1 a 1 e, depois, com Cabo Verde, em 2 a 2. Enfrentará a Espanha. Se perder, dá adeus à Copa do Mundo. Precisa vencer os espanhóis para não depender do resultado da partida entre Cabo Verde e Arábia Saudita. A maior decepção: o treinador argentino Marcelo Bielsa, “El Loco”. Segundo o diário El Observador, a Celeste “foi a sucursal do inferno, foi o desmoronamento de uma falsa ilusão e o império do efêmero”. Depender de Agustín Cannobio, atacante do Fluminense, não é solução dos problemas.

Jogador de futebol com camisa azul-clara e shorts pretos, número 14, em pé no gramado verde de um estádio, mãos na cintura, olhando para frente. Ele tem cabelos longos e loiros presos para trás, e uma faixa branca no punho esquerdo. Ao fundo, placas de publicidade com AIRWAYS e VISA e torcedores borrados.
Canobbio marcou, mas seleção uruguaia ficou no empate (Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Portugal

A seleção lusa enfrenta amanhã, dia 23, o Uzbesquistão, para se redimir da estreia ruim, no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo. Portugal tem talvez o melhor meio campo do mundo, com Bruno Fernandes, do Manchester United, Bernardo Silva, do Manchester City, Vitinha e João Neves, do PSG – que não estrearam bem. Mas onde está o grande problema: em Cristiano Ronaldo, que evidentemente não tem a explosão de antes. Os brasileiros reclamam de Neymar, da insistência em tê-lo como salvador da pátria, não é? Com CR7 é muito pior.

Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho e verde, número 7, braços abertos em gesto de questionamento, em frente a uma plateia desfocada
Em sua sexta Copa, Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar na estreia  (Marco Steinbrenner/Getty Images)
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Bélgica

Os belgas disputaram duas partidas, mas ainda buscam sua primeira vitória na Copa. Depois do empate por 1 a 1 com o Egito, os belgas voltaram a somar apenas um ponto ao um jogo sem gols com o Irã — um confronto que, na avaliação da equipe, poderia e deveria ter sido vencido. “Obviamente, esperávamos começar melhor e vencer todos os nossos jogos — ou pelo menos um deles”, admitiu o técnico Rudi Garcia. “Mas isso faz parte da vida. Às vezes, as coisas simplesmente não acontecem como esperamos.”. O nós, que aliás já vem de 2022: a equipe está envelhecida, não tem o mesmo vigor de 2018, quando chegou ao terceiro lugar, tendo eliminado o Brasil. De Bruyne, cracaço de bola, parece perdido em campo. Lukaku parece ter perdido a potência. A ver contra a Nova Zelândia, na sexta-feira.

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De Bruyne e Courtois: inimigos íntimos
De Bruyne e Courtois não conseguiram garantir a primeira vitória (David S. Bustamante/Soccrates//Getty Images)
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