As façanhas intermináveis de Pep Guardiola

O Manchester City do treinador catalão Pep Guardiola quer abraçar o mundo. No sábado, 20, a equipe inglesa assegurou o título da Premier League mesmo sem entrar em campo, com a derrota do Arsenal para o Nottingham Forest por 1 a 0. É o terceiro título inglês consecutivo dos citizens. O próximo grande passo é a final da Champions League, contra a Internazionale de Milão, em 10 de junho. O técnico soma agora 33 conquistas na carreira. Como além da Champions o City disputará esse ano também a decisão da Copa da Inglaterra, é provável que ele alcance a marca de 35 troféus.

O feito o igualaria ao romeno Mircea Lucescu como o segundo técnico mais vencedor da história do futebol. O primeiríssimo, no topo da lista, é sir Alex Ferguson, lenda viva do Manchester United dos anos 1980 e 1990, com 49. Mas parece não haver mais dúvida, se é que havia: Guardiola, de 52 anos, é o melhor da atualidade e um nome para constar de enciclopédias do esporte. Vale, portanto, lembrar uma de suas mais celebradas máximas: ” Títulos de liga são ganhos nos últimos oito jogos, mas eles são perdidos nos primeiros oito”. Para registro: o Manchester City ganhou os últimos oitos jogos na Premier League.