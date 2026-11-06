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Esporte

As chances de título do Brasileirão atualizadas após goleada do Palmeiras

Flamengo segue na liderança em busca do bicampeonato consecutivo; equipes terão confronto direto na casa do Alviverde

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 09h49 | Atualizado em 6 nov 2026, 09h50
Três jogadores de futebol, vestindo uniformes verde-escuros, celebram um gol no campo. O jogador da esquerda sorri, o do meio abraça os outros dois, e o da direita, com cabelo crespo, tem um braço estendido e a boca aberta em comemoração. Ao fundo, uma faixa com AVANTI e uma bola de futebol no gramado.
Maurício, Jhon Arias e Vitor Roque do Palmeiras celebram gol em goleada contra o Remo (Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
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Apesar de aplicar a maior goleada do Brasileirão sobre o Remo nesta quinta, 5, o Palmeiras segue na desvantagem na corrida pelo título do Brasileirão. Com o resultado por 6 a 1, o time paulista voltou a ficar três pontos atrás do líder Flamengo, mas que tem quase 90% de chances de se sagrar campeão.

Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro tem 87,2% de chances de vencer o campeonato por pontos corridos, enquanto o Palmeiras tem 12,8%. Apenas as duas equipes seguem na briga pelo título. 

Desclassificado dos torneios de mata-mata, o time carioca tem apenas jogos do Brasileirão no calendário, inclusive com um confronto direto no Brasileirão com o Palmeiras no dia 21 de novembro, na casa do Alviverde. 

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Além do rival pelo título, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, Coritiba e Chapecoense nas rodadas finais do Brasileirão. O Palmeiras também enfrenta a já rebaixada Chape e o Coxa, e encara o Cruzeiro. 

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A equipe paulista está classificada para a final da Libertadores contra o Estudiantes, que será realizada no dia 28 de novembro, em Montevidéu, e também divide atenções com a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu o Vasco por 1 a 0 em casa e joga a segunda perna como visitante neste domingo, 8.

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