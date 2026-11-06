As chances de título do Brasileirão atualizadas após goleada do Palmeiras

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Apesar da goleada de 6 a 1 sobre o Remo, o Palmeiras ainda está três pontos atrás do Flamengo na corrida pelo título do Brasileirão. A UFMG aponta 87,2% de chances para o Rubro-negro, enquanto o Verdão tem 12,8%. A matéria detalha os próximos confrontos e a agenda do Alviverde, que ainda disputa a Libertadores e Copa do Brasil.

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Apesar de aplicar a maior goleada do Brasileirão sobre o Remo nesta quinta, 5, o Palmeiras segue na desvantagem na corrida pelo título do Brasileirão. Com o resultado por 6 a 1, o time paulista voltou a ficar três pontos atrás do líder Flamengo, mas que tem quase 90% de chances de se sagrar campeão.

Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Rubro-negro tem 87,2% de chances de vencer o campeonato por pontos corridos, enquanto o Palmeiras tem 12,8%. Apenas as duas equipes seguem na briga pelo título.

Desclassificado dos torneios de mata-mata, o time carioca tem apenas jogos do Brasileirão no calendário, inclusive com um confronto direto no Brasileirão com o Palmeiras no dia 21 de novembro, na casa do Alviverde.

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Além do rival pelo título, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, Coritiba e Chapecoense nas rodadas finais do Brasileirão. O Palmeiras também enfrenta a já rebaixada Chape e o Coxa, e encara o Cruzeiro.

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A equipe paulista está classificada para a final da Libertadores contra o Estudiantes, que será realizada no dia 28 de novembro, em Montevidéu, e também divide atenções com a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu o Vasco por 1 a 0 em casa e joga a segunda perna como visitante neste domingo, 8.