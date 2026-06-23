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Esporte

As atrizes que são ‘parceiras’ de jogadores na Copa do Mundo

Estrelas da TV dividem os holofotes com atletas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 11h35 | Atualizado em 23 jun 2026, 12h18
Um homem barbudo com cabelo grisalho e uma mulher de cabelo castanho escuro tiram uma selfie. Ele usa um colar dourado com um cadeado e a tatuagem Vive no peito. Ela faz uma careta enquanto come algo com a mão direita
Rodrigo de Paul e a namorada, a atriz Titi (Instagram/Reprodução)
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Além dos craques dentro de campo, a Copa do Mundo de 2026 também tem chamado atenção pelas histórias e pela fama das companheiras dos jogadores. Entre as chamadas WAGs, sigla em inglês para esposas e namoradas de atletas, algumas já construíram carreiras próprias no entretenimento.

O grupo reúne atrizes conhecidas internacionalmente, que dividem os holofotes com os parceiros durante o Mundial. Entre os nomes da arte que chamam atenção está a espanhola Ester Expósito, atriz conhecida por trabalhos em produções como Elite, da Netflix. Embora a discrição e sem confirmação, a artista é apontada como namorada do astro francês Kylian Mbappé.

Mulher loira, com cabelo preso em coque, sorri levemente, usando brincos dourados e um vestido rosa com estampa de renda, em fundo lilás com letras desfocadas
Ester Exposito – 13/06/2026 (Arnold Jerocki/WireImage/Getty Images)

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Outra atriz que aparece entre as parceiras de atletas é a argentina Martina Stoessel, mais conhecida como Tini, que começou a carreira ainda na adolescência ao protagonizar a série Violetta (2012), do Disney Channel. Depois do sucesso nas telas, a estrela migrou para a música e se tornou uma das cantoras do pop mais ouvidas da América Latina. Tini é noiva de Rodrigo De Paul, meio-campista da Argentina.

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Já na seleção de Portugal, há Maria Aragão, namorada do meio-campista João Neves. Ela ganhou os holofotes ainda na infância, quando protagonizou a série infantojuvenil Morangos com açúcar (2023).

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