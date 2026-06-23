As atrizes que são ‘parceiras’ de jogadores na Copa do Mundo

Além dos craques dentro de campo, a Copa do Mundo de 2026 também tem chamado atenção pelas histórias e pela fama das companheiras dos jogadores. Entre as chamadas WAGs, sigla em inglês para esposas e namoradas de atletas, algumas já construíram carreiras próprias no entretenimento.

O grupo reúne atrizes conhecidas internacionalmente, que dividem os holofotes com os parceiros durante o Mundial. Entre os nomes da arte que chamam atenção está a espanhola Ester Expósito, atriz conhecida por trabalhos em produções como Elite, da Netflix. Embora a discrição e sem confirmação, a artista é apontada como namorada do astro francês Kylian Mbappé.

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Outra atriz que aparece entre as parceiras de atletas é a argentina Martina Stoessel, mais conhecida como Tini, que começou a carreira ainda na adolescência ao protagonizar a série Violetta (2012), do Disney Channel. Depois do sucesso nas telas, a estrela migrou para a música e se tornou uma das cantoras do pop mais ouvidas da América Latina. Tini é noiva de Rodrigo De Paul, meio-campista da Argentina.

Já na seleção de Portugal, há Maria Aragão, namorada do meio-campista João Neves. Ela ganhou os holofotes ainda na infância, quando protagonizou a série infantojuvenil Morangos com açúcar (2023).

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