Arrascaeta é operado com sucesso pós fratura no punho esquerdo
Meio-campista se lesionou na segunda-feira em Seul, durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso
O meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta passou por cirurgia nesta quinta-feira, 1º, após sofrer uma fratura no punho esquerdo, informou o Flamengo, que se prepara para o confronto de semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina.
Arrascaeta se lesionou na segunda-feira em Seul, durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso, e na quarta-feira chegou ao Rio de Janeiro para ser operado.
A cirurgia “foi concluída com sucesso e sem intercorrências”, informou o clube carioca em nota oficial, sem dar um prazo para o retorno do jogador. Segundo sites especializados, no entanto, a recuperação em lesões deste tipo demora entre seis e oito semanas.
O Flamengo está na reta final da temporada, na qual busca repetir os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, que conquistou no ano passado. “A gente fica triste pelo momento que ele vinha tendo e a importância que ele tem no grupo”, disse em entrevista nesta quinta-feira o zagueiro rubro-negro Léo Ortiz. “A gente perde um grande jogador, mas ano passado também perdemos (…) e outros se levantaram, tomaram conta do lugar e foram tão importantes quanto quem vinha jogando.”
Com dez rodadas pela frente, o Flamengo lidera o Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, seu primeiro perseguidor. A equipe vai enfrentar o Estudiantes na semifinal da Libertadores nos dias 15 e 22 de outubro. O outro finalista do torneio continental sairá do confronto brasileiro entre Palmeiras e Fluminense.
Arrascaeta tem três gols e quatro assistências em 21 jogos do no Brasileirão e quatro gols na Libertadores.
(Com AFP)