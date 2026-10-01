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Esporte

Arrascaeta é operado com sucesso pós fratura no punho esquerdo

Meio-campista se lesionou na segunda-feira em Seul, durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h56
Um jogador de futebol com cabelo grisalho e barba, vestindo camisa azul escura com detalhes azuis brilhantes, segura o abdômen enquanto um homem de meia-idade com jaqueta azul marinho e listras brancas o observa, aparentemente preocupado, em um estádio com luzes desfocadas ao fundo
Arrascaeta em Seul: uruguaio deixa o campo após lesão no punho - (Chung Sung-Jun/Getty Images)
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Arrascaeta é operado com sucesso pós fratura no punho esquerdo Priorize VEJA no Google

O meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta passou por cirurgia nesta quinta-feira, 1º, após sofrer uma fratura no punho esquerdo, informou o Flamengo, que se prepara para o confronto de semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina.

Arrascaeta se lesionou na segunda-feira em Seul, durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul em amistoso, e na quarta-feira chegou ao Rio de Janeiro para ser operado.

A cirurgia “foi concluída com sucesso e sem intercorrências”, informou o clube carioca em nota oficial, sem dar um prazo para o retorno do jogador. Segundo sites especializados, no entanto, a recuperação em lesões deste tipo demora entre seis e oito semanas.

O Flamengo está na reta final da temporada, na qual busca repetir os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, que conquistou no ano passado. “A gente fica triste pelo momento que ele vinha tendo e a importância que ele tem no grupo”, disse em entrevista nesta quinta-feira o zagueiro rubro-negro Léo Ortiz. “A gente perde um grande jogador, mas ano passado também perdemos (…) e outros se levantaram, tomaram conta do lugar e foram tão importantes quanto quem vinha jogando.”

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Com dez rodadas pela frente, o Flamengo lidera o Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, seu primeiro perseguidor. A equipe vai enfrentar o Estudiantes na semifinal da Libertadores nos dias 15 e 22 de outubro. O outro finalista do torneio continental sairá do confronto brasileiro entre Palmeiras e Fluminense.

Arrascaeta tem três gols e quatro assistências em 21 jogos do no Brasileirão e quatro gols na Libertadores.

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(Com AFP)

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TAGS:
Esporte
Flamengo
Futebol
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