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Esporte

Argentina x Espanha: qual o retrospecto do confronto da final da Copa

Apenas um confronto em Copas e últimos amistosos com goleadas marcam histórico entre as finalistas

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 13h02 | Atualizado em 16 jul 2026, 13h04
Jogadores de futebol em campo disputam uma bola aérea. Um jogador de camisa preta salta para cabecear, enquanto três jogadores de camisa branca o cercam, um deles também pulando. A bola está no ar, à direita. Um árbitro de camisa azul e torcedores nas arquibancadas ao fundo completam a cena
Otamendi marcou o único gol da Argentina no último confronto com a Espanha — La Roja venceu por 6 a 1 (Denis Doyle/Getty Images)
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Os finalistas da Copa do Mundo estão definidos. Argentina e Espanha se enfrentam no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos por mais um título mundial. No retrospecto entre as seleções, há apenas um confronto em Mundiais, o restante dos jogos foram amistosos internacionais.

No único jogo em Copas do Mundo entre Argentina e Espanha, os sul-americanos venceram por 2 a 1 a partida válida pela fase de grupos no Mundial de 1966. Luis Artime marcou os dois gols argentinos e José Ufarte pelos espanhóis.

Além do único confronto em torneio oficial, as seleções se enfrentaram 13 vezes em amistosos. O retrospecto geral é de equilíbrio com seis vitórias para cada lado e dois empates.

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Os últimos dois jogos foram marcados por goleadas. Em 2010, a Argentina venceu a Espanha, então campeã do mundo, por 4 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires. Os gols dos donos da casa foram marcados por Higuaín, Carlos Tévez, Sergio Aguero e Lionel Messi. O camisa 10 é o único remanescente do confronto no elenco para a semifinal deste ano. Fernando Llorente fez o gol de honra da Espanha, que não tem remanescentes no atual Mundial.

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Em 2018, a Espanha deu o troco no Metropolitano. Por 6 a 1, La Roja bateu a Argentina do técnico Sampaoli. Isco marcou um hat-trick, e Thiago Alcântara, Diego Costa e Iago Aspas completaram o placar. Otamendi deixou o único dos visitantes. O zagueiro argentino é um dos remanescentes do confronto para a semifinal deste ano. Além dele, seus compatriotas Lo Celso, Tagliafico, Leandro Paredes e Lautaro Martínez estiveram na derrota e estão no elenco Albiceleste classificado para a final. Do lado espanhol, apenas Rodri estava na vitória e segue com a equipe com a braçadeira de capitão.

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As seleções tinham um jogo marcado em 27 de março pela Finalíssima, entre o campeão da Copa América e da Eurocopa, justamente, Argentina e Espanha. No entanto, a partida que seria realizada no Lusail Stadium no Catar foi cancelada, por conta do conflito no Oriente Médio e uma nova sede não foi acordada a tempo.

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