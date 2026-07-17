Árbitro da final da Copa já foi detido em operação contra drogas e prostituição

O esloveno Slavko Vinčić, escolhido pela Fifa para apitar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha, carrega um episódio polêmico fora dos gramados. Em 2020, ele foi detido durante uma operação policial em uma festa na Bósnia e Herzegovina onde foram encontradas drogas, armas, dinheiro em espécie e prostitutas.

Na ocasião, Vinčić foi levado para prestar depoimento junto com outras 34 pessoas, mas acabou liberado após as autoridades concluírem que ele não tinha envolvimento com as atividades criminosas. Na operação, foram apreendidos 10 pistolas, 14 pacotes de cocaína, celulares, notebooks e mais de 10 mil euros, cerca de 58,8 mil reais na cotação atual.

O árbitro afirmou que havia aceitado um convite para um almoço e acabou, sem saber, no evento alvo da operação policial. “Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo o meu maior erro. Me arrependo. Eu estava sentado à mesa com a minha empresa quando, de repente, a polícia chegou e o que aconteceu, aconteceu. Não tenho nada a ver com o grupo que foi preso e detido, nem os meus sócios. Sim, eles nos levaram à polícia, nos interrogaram como testemunhas e, quando se descobriu que nem os conhecíamos, fomos liberados“, declarou o árbitro anos depois, ao relembrar o episódio.

A associação de árbitros da Eslovênia também saiu em sua defesa. “Ele se viu nesse lugar na hora errada. Foi convidado para uma festa com um grande grupo de pessoas – e não conhecia a grande maioria delas. Considero esta história uma teia de circunstâncias infelizes”, afirmou o presidente da associação, Vlado Sajun.

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Apesar da controvérsia, Vinčić seguiu em ascensão na carreira. Ele apitou a final da Liga dos Campeões de 2024 e, nesta edição da Copa do Mundo, foi escalado para três partidas antes de receber a missão de comandar a decisão entre argentinos e espanhóis no próximo domingo, 19.

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