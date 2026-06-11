Após pressão da Fifa, Haiti muda uniforme para a Copa do Mundo

Após solicitação da Fifa, o Haiti concordou em alterar seus uniformes para a Copa do Mundo. A entidade alegou que havia “mensagem política” na missa oficial da seleção. O design continha uma bandeira e a ilustração da Batalha de Vertières, travada em 1803, decisiva para a independência do país após conflito com a França.

Segundo o jornal The Athletic, um porta-voz da seleção haitiana afirmou que a decisão de classificar a imagem como política foi uma “interpretação equivocada”. Ainda assim, a Federação Haitiana de Futebol (FHF) solicitou à fornecedora de material esportivo Saeta a modificação dos uniformes.

A camisa do Haiti trazia uma bandeira azul e vermelha na parte inferior, referência ao primeiro símbolo nacional adotado após a independência. A Revolução Haitiana, liderada por Toussaint Louverture, ex-escravizado que se tornou um dos principais líderes do movimento, é reconhecida como a única revolta de escravizados bem-sucedida da história moderna.

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