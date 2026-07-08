Após eliminação nas oitavas de final da Copa, México anuncia novo técnico

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Rafael Márquez, o lendário “El Káiser”, é o novo técnico da seleção mexicana de futebol. A nomeação oficializa uma transição pós-Copa do Mundo de 2026, com a FMF buscando continuidade e desenvolvimento esportivo. Ex-zagueiro do Barcelona, Márquez traz a filosofia de posse de bola para a equipe.

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O México oficializou, nesta quarta-feira (8), a nomeação do ex-zagueiro Rafael Márquez como o novo técnico da seleção de futebol, uma mudança que já era esperada após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

Márquez, de 47 anos, apelidado de ‘El Káiser’, integrava a comissão técnica do treinador anterior, Javier Aguirre.

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) declarou que o lendário zagueiro da seleção mexicana e do Barcelona garantirá a “continuidade do projeto” iniciado por Aguirre em 2024, o qual terminou com uma derrota para a Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte.

Sua nomeação também visa “fortalecer o desenvolvimento esportivo” da seleção e preparar o elenco para os próximos compromissos internacionais, destacou a FMF.

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O primeiro desafio oficial de Rafa Márquez será a Liga das Nações da Concacaf, no final de 2026.

Márquez passou quatro anos atuando como técnico nas divisões inferiores do futebol espanhol, no Real Alcalá e no Barcelona Atlètic.

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Ele é considerado um expoente da filosofia de jogo do Barcelona, que prioriza a posse de bola.

Como jogador, Rafa Márquez também se destacou no Monaco (França), Hellas Verona (Itália) e New York Red Bulls (EUA), além de ter defendido o Atlas (Guadalajara) e o Club León.

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(Com AFP)

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