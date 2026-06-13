Ancelotti explica escolha de Igor Thiago para estreia do Brasil na Copa

Carlo Ancelotti explicou a escolha de Igor Thiago para a estreia do Brasil na Copa do Mundo afirmando que buscava um atacante com características mais agressivas e maior capacidade de pressionar a saída de bola adversária. Segundo o treinador, o centroavante oferece intensidade sem a bola e presença física na área, atributos considerados fundamentais para enfrentar o Marrocos.

“Para esse jogo, Igor tem força na frente, é agressivo, pode lutar na bola aérea. Creio que o Igor pode fazer bem para a equipe nesse jogo”, disse o treinador à CazéTV.

A disputa pela vaga de centroavante vinha sendo uma das principais dúvidas da seleção, com outros nomes também cotados, como Matheus Cunha e Endrick. Ancelotti, porém, optou por um perfil mais físico e combativo para o primeiro jogo do Mundial.

O comandante da seleção também falou sobre as escolhas para as laterais: “ “São pequenos detalhes que determinam escolher um jogador ou outro. Depois do treino, achei que Douglas Santos e Ibañez eram bons para esse jogo”.