Ana Patrícia e Duda serão porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou, neste sábado, 10, que as medalhistas de ouro no vôlei de praia Duda e Ana Patrícia serão as porta-bandeiras brasileiras na Cerimônia de Encerramento da Olimpíada de Paris. A festa acontece no domingo no Stade de France.

Na abertura, feita no rio Sena, as delegações escolheram um homem e uma mulher. A delegação brasileira foi representada por Raquel Kochhann, uma das líderes da seleção feminina de rúgbi de sete, e Isaquias Queiroz, dono de cinco medalhas olímpicas, incluindo uma prata conquistada nesta semana em Paris.

Ana Patrícia e Duda conseguiram o terceiro ouro do Brasil nesta Olimpíada, junto das conquistas de Rebeca Andrade e Bia Souza. A dupla também repete conquista de Sandra Pires e Jackie Silva nos Jogos de Atlanta, em 1996, a primeira medalha de ouro para mulheres brasileiras.