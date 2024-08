Alison dos Santos rebate comentários de redes sociais e dá resposta a francês falastrão

Confirmando expectativas de medalha ao conquistar o bronze nos 400 metros com barreiras na sexta-feira, 9, na Olimpíada de Paris, Alison dos Santos, o Piu, aproveitou para mandar um recado aos críticos de redes sociais e ao falastrão francês Clément Ducos.

Segundo lugar nas semifinais na quinta-feira, à frente de Piu, que ficou em terceiro, Ducos disse que foi uma surpresa, “mas eu acho que ele não está na forma como já esteve”. Na final no Stade de France, o francês ficou em quarto lugar, fora do pódio, e atrás do brasileiro.

“Eu vi esse comentário dele, falando que ‘o Alison dos Santos estava fora de forma’, mas estou no pódio, né? É isso que eu tenho para falar. A casa era dele, respeito muito, fez um bom resultado”, disse. “Mas é isso, entendeu? Esse esporte é simples, o atletismo é simples: quem passar a linha ali, é isso. É democrático”.

Alison aproveitou ainda para rebater torcedores que usam as redes sociais para criticar os atletas depois de performances abaixo do esperado.

Continua após a publicidade

“Depois da semifinal, eu dei uma desligada da rede social, porque as pessoas falam muita bosta. Não sabem do que eles estão falando. Tem muita gente que está comendo batata atrás do sofá, que não consegue correr dez metros que vai ter um infarto, e fica falando da gente”, disse. “Acho que é muito importante ter a noção de que o que eles falam tem peso. Eu, literalmente, não estava olhando, não estava dando a mínima importância para isso. Mas eu vi isso acontecendo nos Jogos, de pessoas se sentindo mal pelo que eles estavam falando, e eu acho que isso não é legal”.

O atleta soma a medalha em Paris ao bronze conquistado em Tóquio, além de medalhas de ouro em campeonato mundial e nos Jogos Pan-Americanos.