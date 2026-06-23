Além da camisa vermelha do Brasil: os problemas de seleções com seus uniformes

Brasil – A maior controvérsia surgiu com os rumores de que a camisa reserva da Seleção Brasileira poderia ser a de cor vermelha. A possibilidade gerou forte reação de torcedores, dirigentes e grupos políticos, que argumentaram que a mudança romperia com a identidade histórica da equipe. O debate extrapolou o futebol e ganhou conotações políticas, já que o vermelho é associado ao PT.

Haiti – A seleção haitiana precisou alterar detalhes de sua camisa após questionamentos da Fifa. O uniforme original fazia referência à batalha histórica da independência haitiana, mas elementos considerados de conteúdo político tiveram de ser modificados para atender às regras da entidade, que não permite tais manifestações nos estádios.

Irã – A seleção iraniana de Futebol chamou atenção por símbolos ligados à identidade nacional presentes no uniforme e também por gestos envolvendo a camisa durante as partidas. Alguns episódios foram interpretados politicamente por parte da imprensa internacional, aumentando a repercussão em torno da equipe.

Inglaterra – Uma polêmica inesperada surgiu quando a Nike admitiu um defeito de fabricação em diversos uniformes. As camisas apresentavam uma espécie de volume exagerado nos ombros, visível em seleções como a da Inglaterra, Uruguai e a própria seleção brasileira. O problema virou meme nas redes sociais e levou a empresa a reconhecer publicamente a falha estética.

Continua após a publicidade

Egito – A Fifa mandou a seleção egípcia tirar as seis estrelas presentes na camisa oficial. Hexa? Só o do Brasil.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Publicidade