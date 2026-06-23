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Esporte

Além da camisa vermelha do Brasil: os problemas de seleções com seus uniformes

Algumas delegações se envolveram em questões relacionadas a política, história ou mesmo de fabricação

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 11h15
Goleiro Alisson Becker, com barba e cabelo comprido, usa uma faixa branca na cabeça e camisa vermelha da seleção brasileira com estampa abstrata, gritando com a boca aberta e expressão intensa em campo
Alisson, goleiro da Seleção -  (Twitter/Reprodução)
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Brasil – A maior controvérsia surgiu com os rumores de que a camisa reserva da Seleção Brasileira poderia ser a de cor vermelha. A possibilidade gerou forte reação de torcedores, dirigentes e grupos políticos, que argumentaram que a mudança romperia com a identidade histórica da equipe. O debate extrapolou o futebol e ganhou conotações políticas, já que o vermelho é associado ao PT.

Haiti – A seleção haitiana precisou alterar detalhes de sua camisa após questionamentos da Fifa. O uniforme original fazia referência à batalha histórica da independência haitiana, mas elementos considerados de conteúdo político tiveram de ser modificados para atender às regras da entidade, que não permite tais manifestações nos estádios.

Irã – A seleção iraniana de Futebol chamou atenção por símbolos ligados à identidade nacional presentes no uniforme e também por gestos envolvendo a camisa durante as partidas. Alguns episódios foram interpretados politicamente por parte da imprensa internacional, aumentando a repercussão em torno da equipe.

Inglaterra – Uma polêmica inesperada surgiu quando a Nike admitiu um defeito de fabricação em diversos uniformes. As camisas apresentavam uma espécie de volume exagerado nos ombros, visível em seleções como a da Inglaterra, Uruguai e a própria seleção brasileira. O problema virou meme nas redes sociais e levou a empresa a reconhecer publicamente a falha estética.

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Egito – A Fifa mandou a seleção egípcia tirar as seis estrelas presentes na camisa oficial. Hexa? Só o do Brasil.

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