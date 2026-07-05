🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Esporte

Addio, Ancelotti. Obrigado por nada

O italiano prometeu devolver o Brasil ao topo do mundo, mas entregou uma eliminação precoce, um time sem identidade e uma enorme decepção

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 19h20 | Atualizado em 5 jul 2026, 20h30
Homem de cabelos grisalhos, óculos e terno escuro, com camisa branca e gravata preta, olhando para cima com expressão séria, em um estádio de futebol com torcedores desfocados ao fundo
Ancelotti: seu time nunca empolgou (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
Continua após publicidade
Addio, Ancelotti. Obrigado por nada Priorize VEJA no Google

Carlo Ancelotti chegou ao Brasil cercado por uma expectativa que poucos treinadores tiveram na história da seleção. Era o multicampeão europeu, o homem das cinco Champions League, o técnico que havia conquistado o respeito do mundo inteiro. Parecia a solução definitiva para um futebol brasileiro perdido entre improvisos e fracassos. Pouco mais de um ano depois de ser anunciado como técnico da maior seleção do mundo, o Brasil está fora da Copa. Derrota por 2 a 1 para a Noruega. Fim de linha. E o principal responsável por esse desastre atende pelo nome de Carlo Ancelotti.

O futebol nunca tem um único culpado. Jogadores erram, dirigentes erram, gerações são melhores ou piores. Mas há eliminações que carregam a assinatura do treinador. Esta é uma delas. Ancelotti recebeu um elenco longe de ser perfeito, mas suficientemente qualificado para ir além das oitavas de final. Em vez de construir uma equipe competitiva, produziu um time burocrático, lento e sem personalidade. O Brasil atravessou a Copa inteira parecendo uma seleção que ainda estava em período de testes.

A maior virtude atribuída ao italiano sempre foi fazer grandes jogadores renderem mais do que pareciam capazes. Mas aconteceu o contrário. Vinicius Júnior jogou mal contra a Noruega. Bruno Guimarães fraquejou na hora H. Marquinhos e Gabriel Magalhães, os nossos zagueiros estrelados, foram engolidos por Haaland. O meio-campo foi incapaz de controlar uma partida importante, enquanto o ataque viveu de jogadas isoladas. Ancelotti montou um amontoado de desesperados esperando que alguém resolvesse a Copa sozinho.

Siga

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Continua após a publicidade

A derrota para a Noruega foi apenas o capítulo final de uma história mal escrita desde o começo. O Brasil terminou a competição sem um padrão ofensivo claro, vulnerável defensivamente e incapaz de pressionar adversários de bom nível. Foi uma seleção comum. E nada é mais grave do que isso quando se fala da camisa mais pesada do futebol.

Ah, e não custa lembrar: Endrick teve a bola do jogo para abrir o placar, cara a cara com o goleiro. E conseguiu o mais difícil: perdeu o gol. Haaland teve duas chances. Fez as duas. Essa é a diferença do Brasil para os outros: não temos aquele matador que resolve uma partida enroscada.

Continua após a publicidade

O Brasil precisa se reinventar. E Ancelotti, con tutto il rispetto, não é o técnico para fazer isso.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).