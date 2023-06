Saiba como acompanhar o sorteio para as quartas de final da Copa do Brasil

A corrida pelo título (e pelos milhões distribuídos) da Copa do Brasil conhecerá o chaveamento das quartas de final nesta terça-feira (6). O sorteio será realizado no Rio de Janeiro às 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Flamengo, América-MG, Bahia, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Athletico-PR e Grêmio são os times que ainda brigam pela taça.

Após embolsarem mais R$ 4,3 milhões pela vaga nas quartas, os clubes se enfrentarão (em duelos de ida e volta) nos dias 5 e 12 de julho. O sorteio, que será transmitido pelo canal fechado SportTV, também vai definir mandos de campo e os horários das partidas.

Quem passar para a semifinal vai ganhar mais R$ 9 milhões. Quem for para final ganha no mínimo R$ 30 milhões, valor referente ao vice-campeão. Além da glória de levantar a troféu, o clube vencedor terá mais R$ 70 milhões depositados na conta, valores significativos para manter as contas pagas e o ambiente tranquilo, enquanto festeja a conquista com a torcida.