A ‘volta histórica’ de Rubens Barrichello em Interlagos

Rubens Barrichello voltará a pilotar um carro de Fórmula 1 em Interlagos, 15 anos após sua última corrida na categoria. O ex-piloto anunciou que fará uma volta simbólica no Grande Prêmio de São Paulo, no dia 8 de novembro, ao volante de uma Williams FW33, modelo que utilizou em sua temporada de despedida, em 2011. A homenagem acontecerá antes da prova principal.

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“É um desejo meu, muito pessoal. E como toda a minha carreira, não foi fácil (…) acho que nada mais justo do que ter uma última volta. No domingo de manhã, antes da prova, vocês vão ver uma Williams rasgando aquela reta”, afirmou Rubinho durante um evento realizado nesta terça-feira, 20.

A participação, batizada de Volta Histórica, terá aproximadamente dez minutos de pista. O número exato de voltas dependerá da programação do evento. “Interlagos sempre teve um lugar muito especial na minha história. Voltar à pista com um carro que faz parte da minha trajetória e viver esse momento ao lado dos fãs brasileiros é muito emocionante”, disse.

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Barrichello disputou 323 Grandes Prêmios na Fórmula 1 entre 1993 e 2011. Ao longo da trajetória, conquistou 11 vitórias, 14 pole positions e 68 pódios, além de terminar o campeonato mundial na segunda colocação em duas temporadas, em 2002 e 2004, quando corria pela Ferrari.

Apesar da despedida simbólica da categoria, Rubinho está longe de abandonar o automobilismo. O piloto segue competindo em outras categorias, com destaque para a Stock Car, na qual conquistou dois títulos, em 2014 e 2022.

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