A volta de Neymar ao campo

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Neymar retorna aos treinos no campo após quase um mês de lesão na panturrilha. O jogador fez tiros de corrida e brincou com a bola, mas ainda de forma individual. A recuperação avança com fisioterapia intensa, porém, o risco de recaída ainda existe, e sua participação nos próximos jogos da seleção é incerta.

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A um dia de completar um mês desde a sua lesão na panturrilha, Neymar finalmente voltou a treinar no campo nesta terça-feira, 16, no Centro de Treinamentos da seleção brasileira e Morristown, nos Estados Unidos. O jogador fez alguns tiros de corrida como parte da evolução gradual de sua recuperação física, mas ainda sem integração com o grupo.

Inicialmente de tênis, o atacante fez alguns trabalhos de aquecimento e corrida, mas depois calçou as chuteiras e chegou brincar com a bola com a equipe de preparação física.

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O jogador tem se dedicado a sessões intensas de fisioterapia e musculação, e os exames mais recentes indicam que a lesão na panturrilha está regredindo. Ainda assim, os médicos não autorizam esforço máximo — o risco de uma recaída ainda é real. O treino aconteceu sem a presença da imprensa e foi acompanhado apenas por familiares.

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A lesão ocorreu em 17 de maio, na partida entre Santos e Coritiba pelo Brasileirão, na véspera da convocação para a Copa. Um exame realizado dez dias depois revelou que o problema era mais sério do que os médicos do clube haviam indicado. O prazo de recuperação estimado então foi de três semanas — prazo que se encerra amanhã.

Com quase um mês sem treinar com o grupo, Neymar está praticamente descartado para o jogo de sexta-feira, 19, contra o Haiti e é dúvida para a partida contra a Escócia, no dia 24.

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