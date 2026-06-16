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Esporte

A volta de Neymar ao campo

Craque treinou pela primeira vez nos Estados Unidos, mas ainda sem prazo para se juntar ao grupo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 14h39 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h53
Neymar Jr. correndo em campo aberto, vestindo uniforme de treino preto com detalhes amarelos e logotipos de patrocinadores. Ele tem cabelo curto e barba, e faz um sinal de joinha com a mão direita. O céu está claro e azul, com árvores ao fundo
Neymar deu piques de corrida no campo nesta terça-feira (Rafael Ribeiro/CBF)
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A um dia de completar um mês desde a sua lesão na panturrilha, Neymar finalmente voltou a treinar no campo nesta terça-feira, 16, no Centro de Treinamentos da seleção brasileira e Morristown, nos Estados Unidos. O jogador fez alguns tiros de corrida como parte da evolução gradual de sua recuperação física, mas ainda sem integração com o grupo.

Inicialmente de tênis, o atacante fez alguns trabalhos de aquecimento e corrida, mas depois calçou as chuteiras e chegou brincar com a bola com a equipe de preparação física.

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O jogador tem se dedicado a sessões intensas de fisioterapia e musculação, e os exames mais recentes indicam que a lesão na panturrilha está regredindo. Ainda assim, os médicos não autorizam esforço máximo — o risco de uma recaída ainda é real. O treino aconteceu sem a presença da imprensa e foi acompanhado apenas por familiares.

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Neymar, com cabelo loiro e barba, chuta uma bola de futebol colorida em campo verde, usando uniforme preto e chuteiras rosa. Gotículas de água voam ao redor da bola. Outros jogadores desfocados estão ao fundo
Neymar volta a treinar com bola e pode jogar sua quarta Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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A lesão ocorreu em 17 de maio, na partida entre Santos e Coritiba pelo Brasileirão, na véspera da convocação para a Copa. Um exame realizado dez dias depois revelou que o problema era mais sério do que os médicos do clube haviam indicado. O prazo de recuperação estimado então foi de três semanas — prazo que se encerra amanhã.

Com quase um mês sem treinar com o grupo, Neymar está praticamente descartado para o jogo de sexta-feira, 19, contra o Haiti e é dúvida para a partida contra a Escócia, no dia 24.

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