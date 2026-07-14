A vida universitária de Rodri, capitão da Espanha

Rodri Hernández, 30, chega à semifinal da Copa do Mundo como capitão e principal referência da Espanha, que enfrenta a França nesta terça-feira, 14. Vencedor da Bola de Ouro de 2024, o volante do Manchester City construiu fora dos gramados uma trajetória pouco comum entre atletas de elite: mesmo depois de se profissionalizar, concluiu a graduação em Administração e Gestão de Empresas.

Rodri começou o curso na Universidade Jaume I, em Castellón, quando ainda defendia o Villarreal. Durante parte da graduação, morou em uma residência estudantil e levava uma rotina distante da ostentação associada aos grandes astros do futebol. Ia de bicicleta e trem das aulas aos treinamentos e contou que muitos colegas nem sabiam que ele era jogador. Foi na universidade que conheceu Laura, então estudante de medicina, com quem se casaria anos depois.

A transferência para o Manchester City, em 2019, não interrompeu os estudos. O espanhol continuou acompanhando as disciplinas e chegou a viajar da Inglaterra à Espanha para fazer provas. A pandemia facilitou a reta final, já que os exames passaram a ser realizados pela internet. “Você tem tempo para tudo. Claro que é uma profissão muito exigente, porque não envolve apenas jogar e treinar, mas também descansar e cuidar de si. Com paciência e dedicação, é possível”, afirmou ao site do clube, ao concluir a formação, em 2021.

A experiência acadêmica também ajuda a explicar a imagem de jogador metódico assumida por Rodri. Sem o hábito de usar redes sociais, ele é conhecido por analisar partidas e discutir detalhes táticos como uma espécie de auxiliar do treinador dentro de campo.

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