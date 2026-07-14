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Esporte

A vida universitária de Rodri, capitão da Espanha

Seleção enfrenta a França nesta terça-feira, 14

Por Giovanna Fraguito 14 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h31
Manchester City's Spanish midfielder Rodri receives the Ballon d'Or award during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Rodri, volante espanhol do Machester City, exibe o troféu Bold a de Ouro 2024 -  (Franck Fife/AFP)
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Rodri Hernández, 30, chega à semifinal da Copa do Mundo como capitão e principal referência da Espanha, que enfrenta a França nesta terça-feira, 14. Vencedor da Bola de Ouro de 2024, o volante do Manchester City construiu fora dos gramados uma trajetória pouco comum entre atletas de elite: mesmo depois de se profissionalizar, concluiu a graduação em Administração e Gestão de Empresas.

Rodri começou o curso na Universidade Jaume I, em Castellón, quando ainda defendia o Villarreal. Durante parte da graduação, morou em uma residência estudantil e levava uma rotina distante da ostentação associada aos grandes astros do futebol. Ia de bicicleta e trem das aulas aos treinamentos e contou que muitos colegas nem sabiam que ele era jogador. Foi na universidade que conheceu Laura, então estudante de medicina, com quem se casaria anos depois.

A transferência para o Manchester City, em 2019, não interrompeu os estudos. O espanhol continuou acompanhando as disciplinas e chegou a viajar da Inglaterra à Espanha para fazer provas. A pandemia facilitou a reta final, já que os exames passaram a ser realizados pela internet. “Você tem tempo para tudo. Claro que é uma profissão muito exigente, porque não envolve apenas jogar e treinar, mas também descansar e cuidar de si. Com paciência e dedicação, é possível”, afirmou ao site do clube, ao concluir a formação, em 2021.

A experiência acadêmica também ajuda a explicar a imagem de jogador metódico assumida por Rodri. Sem o hábito de usar redes sociais, ele é conhecido por analisar partidas e discutir detalhes táticos como uma espécie de auxiliar do treinador dentro de campo.

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