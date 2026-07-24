A última dança: LeBron James decide continuar jogando e defenderá o Philadelphia 76ers

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LeBron James anuncia sua permanência na NBA e surpreende ao assinar com o Philadelphia 76ers. Após considerar a aposentadoria, o maior pontuador da liga expressa sua paixão pelo basquete e a vontade de competir por um título, buscando reerguer uma franquia com longo jejum. Um novo desafio com um elenco promissor.

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LeBron James decide continuar jogando e defenderá o Philadelphia 76ers em sua última dança no basquete, de acordo com anúncio divulgado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 24. O maior pontuador da história da NBA considerou a aposentadoria após o fim da última temporada pelo Los Angeles Lakers, mas voltou atrás.

Em seu comunicado, LeBron declarou que se questionou se amava o basquete como antes. Mas, segundo o jogador, ele ainda “quer fazer sacrifícios”, “trabalhar”, “batalhar duro”, “competir, vencer e ter a chance de vivenciar a sensação da vitória”.

O novo desafio, porém, não será fácil. O Philadelphia 76ers não conquista um título da NBA desde 1983, assim como não avança da segunda rodada dos playoffs da Conferência Leste desde 2001. Na última temporada, a equipe conquistou 45 vitórias e sofreu 37 derrotas, sendo eliminados pelo New York Knicks, campeões da NBA. Mas LeBron já fez isso uma vez: no Cleveland Cavaliers, o jogador ajudou o time a encerrar um jejum de 56 anos, após conquistar um título no campeonato de 2016.

A vida de LeBron, ao menos, será facilitada pelos seus companheiros. Os 76ers devem ter na próxima temporada um dos melhores quintetos titulares da NBA. Além do Rei, a equipe contará com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, MVP das Finais da NBA de 2024, cinco vezes All-Star e o quarto maior pontuador da liga na última temporada.

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Confira a nota na íntegra de LeBron James sobre sua decisão:

“Eu achava que tinha terminado quando a temporada acabou. Não estava pronto para anunciar isso e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui sincero naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu ainda amo verdadeiramente este esporte e tenho mais a oferecer.

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As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de não saber o que fazer e tirar um tempo de verdade apenas para pensar. Passei meses incríveis com as pessoas que amo, tentando definir os próximos passos. Esta é a minha decisão final. Não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso pela família. Por que estou realmente jogando neste momento?

Ainda quero fazer sacrifícios. Ainda quero trabalhar. Ainda quero batalhar duro. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de vivenciar a sensação da vitória. Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão, e estou muito empolgado para energizar uma nova torcida e começar essa jornada incrível mais uma vez.

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Obrigado, LA. Miami, eu sempre amarei você, e o nordeste de Ohio será sempre o meu lar!”.