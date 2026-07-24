🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

A última dança: LeBron James decide continuar jogando e defenderá o Philadelphia 76ers

O maior pontuador da história da NBA considerou a aposentadoria após o fim da última temporada pelo Los Angeles Lakers

Por Gabriel Bussolotti Silveira 24 jul 2026, 15h29
LeBron James em evento em Nova York
LeBron James em evento em Nova York (Roy Rochlin/Getty Images)
Continua após publicidade
A última dança: LeBron James decide continuar jogando e defenderá o Philadelphia 76ers Priorizar nos meus resultados Google

LeBron James decide continuar jogando e defenderá o Philadelphia 76ers em sua última dança no basquete, de acordo com anúncio divulgado em suas redes sociais nesta sexta-feira, 24. O maior pontuador da história da NBA considerou a aposentadoria após o fim da última temporada pelo Los Angeles Lakers, mas voltou atrás.

Em seu comunicado, LeBron declarou que se questionou se amava o basquete como antes. Mas, segundo o jogador, ele ainda “quer fazer sacrifícios”, “trabalhar”, “batalhar duro”, “competir, vencer e ter a chance de vivenciar a sensação da vitória”.

O novo desafio, porém, não será fácil. O Philadelphia 76ers não conquista um título da NBA desde 1983, assim como não avança da segunda rodada dos playoffs da Conferência Leste desde 2001. Na última temporada, a equipe conquistou 45 vitórias e sofreu 37 derrotas, sendo eliminados pelo New York Knicks, campeões da NBA. Mas LeBron já fez isso uma vez: no Cleveland Cavaliers, o jogador ajudou o time a encerrar um  jejum de 56 anos, após conquistar um título no campeonato de 2016.

Siga

A vida de LeBron, ao menos, será facilitada pelos seus companheiros. Os 76ers devem ter na próxima temporada um dos melhores quintetos titulares da NBA. Além do Rei, a equipe contará com Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown, MVP das Finais da NBA de 2024, cinco vezes All-Star e o quarto maior pontuador da liga na última temporada.

Continua após a publicidade

Confira a nota na íntegra de LeBron James sobre sua decisão:

“Eu achava que tinha terminado quando a temporada acabou. Não estava pronto para anunciar isso e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui sincero naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu ainda amo verdadeiramente este esporte e tenho mais a oferecer.

Continua após a publicidade

As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de não saber o que fazer e tirar um tempo de verdade apenas para pensar. Passei meses incríveis com as pessoas que amo, tentando definir os próximos passos. Esta é a minha decisão final. Não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso pela família. Por que estou realmente jogando neste momento?

Ainda quero fazer sacrifícios. Ainda quero trabalhar. Ainda quero batalhar duro. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de vivenciar a sensação da vitória. Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão, e estou muito empolgado para energizar uma nova torcida e começar essa jornada incrível mais uma vez.

Continua após a publicidade

Obrigado, LA. Miami, eu sempre amarei você, e o nordeste de Ohio será sempre o meu lar!”.

Publicidade
TAGS:
Aposentadoria
Lebron James
NBA
nota
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).