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Esporte

A traição que abalou De Bruyne e Courtois, craques da Bélgica na Copa

Jogadores seguiram juntos na seleção após caso envolvendo Caroline Lijnen

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 19h42 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h22
Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois
 (Reprodução/Instagram)
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A traição que abalou De Bruyne e Courtois, craques da Bélgica na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois voltaram a dividir os holofotes nesta sexta-feira, 10, durante a derrota da Bélgica por 2 a 1 para a Espanha, nas quartas de final da Copa do Mundo. Companheiros em uma das gerações mais talentosas da história da seleção belga, os dois também carregam um antigo atrito pessoal, provocado por um caso amoroso que veio a público há mais de uma década.

A crise começou em 2013, quando a imprensa da Bélgica noticiou que Caroline Lijnen, então namorada de De Bruyne, teria se envolvido com Courtois durante uma viagem a Madri. O goleiro defendia o Atlético de Madrid na época. O meio-campista abordou o episódio no livro autobiográfico Keep It Simple, publicado em 2014, e afirmou que, apesar de não conseguir aceitar a atitude do colega, os dois continuariam trabalhando juntos profissionalmente.

Após a publicação, Caroline apresentou outra versão. Em entrevista à revista belga Story, ela admitiu o envolvimento com Courtois, mas afirmou que havia descoberto anteriormente uma suposta traição de De Bruyne com uma de suas melhores amigas. Segundo Caroline, o encontro com o goleiro ocorreu quando o relacionamento já enfrentava uma crise e teria sido uma forma de revidar o que havia acontecido.

O episódio alimentou durante anos rumores de que os jogadores não mantinham amizade fora dos gramados. Apesar do desgaste, De Bruyne e Courtois continuaram atuando juntos pela Bélgica em Copas do Mundo e outras competições. Fora de campo, os dois seguiram a vida: De Bruyne se casou com Michèle Lacroix, enquanto Courtois oficializou a união com a modelo Mishel Gerzig.

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