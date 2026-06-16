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Esporte

A reação da CBF à denúncia contra o presidente da entidade

A entidade nega as acusações de improbidade do presidente Samir Xaud

Por da redação 16 jun 2026, 09h42 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h48
Um homem de terno azul claro gesticula ao falar em um púlpito, enquanto vários jogadores de futebol, também de terno azul, sentam-se em fila à esquerda, atentos
O presidente da CBF, Samir Xaud com os jogadores da seleção brasileira (Rafel Ribeiro/CBF)
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A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, reagiu em nota oficial a uma denúncia contra o presidente da entidade, Samir Xaud, feita pelo Portal Léo Dias. Segundo a apuração do site, Xaud teria pago a hospedagem da empresária Camila Cristina Andrade, do setor de fitness, no Hyatt Regency Grand Central, em Nova York, de 2 de junho a 10 de junho – véspera do início da Copa do Mundo. Os gastos teriam somado 59 424,81 reais. O portal divulgou, ainda, fotos do dirigente ao lado de Camila no restaurante Harry Cipriani, em Manhattan – em registro feito por fotógrafo paparazzo. No dia seguinte, ainda segundo o portal, Xaud teria enfim embarcado para a cerimônia de abertura, na Cidade do México, ao lado de sua esposa, Natália.

Na nota oficial, a CBF tenta pôr um ponto final na história: “A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) rejeita as informações de suposto uso indevido de verbas da entidade divulgadas pelo portal Léo Dias no dia de hoje. As despesas realizadas pela entidade são vinculadas exclusividade às atividades institucionais da CBF e despesas particulares dos dirigentes são arcadas pelos próprios. A atual gestão da CBF tem como pilares a transparência, a responsabilidade administrativa e o compromisso com a integridade. A CBF reforça que permanece à disposição para qualquer esclarecimento adicional.”

O fogo amigo é atávico dentro da CBF, desde sempre, em grupos que se engalfinham – fazendo vazar problemas de gestão. Foi assim com Rogério Caboclo, afastado em 2020 depois de uma série de denúncias de assédio moral e sexual feitas por funcionárias. Depois caiu Ednaldo Rodrigues, por falsificação de assinatura de um dos vice-presidentes da agremiação. Agora, nos bastidores da CBF, há intensa movimentação – e certamente a atual faísca de escândalo brotou de dentro. Sabe-se haver desconforto do grupo ligado a um dos vice-presidentes, o brasiliense Gustavo Dias Henrique. Incomodou, também, um comentário recente feito por Francisco Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, a interlocutores, no Fórum Jurídico de Lisboa: “Quem convocou o Neymar fui eu”. Francisco não tem cargo dentro da CBF, mas tem algo muito mais poderoso: influência.

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