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Esporte

A razão para esposa de LeBron James não se mudar para Nova York com o astro

Savannah seguiu morando em Los Angeles apesar da transferência do marido

Por Flávio Monteiro 21 out 2026, 15h24
LeBron James, sorridente, veste terno azul-marinho e gravata preta, ao lado de uma mulher loira com vestido preto decotado e detalhes de penas. Eles posam para fotos em um evento com fundo escuro e logotipos de patrocinadores como Toyota e J.P. Morgan
LeBron e Savannah James (Lexie Moreland/WWD/Getty Images)
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O astro do basquete LeBron James abriu o jogo acerca das razões pelas quais sua esposa, Savannah, não o acompanhou em sua mudança para Nova York na atual temporada da NBA. Aos 41 anos, o jogador passou oito temporadas defendendo a camisa do Los Angeles Lakers, e viu sua companheira permanecer na costa leste após a transferência para o Philadelphia 76ers.

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De acordo com o jornal americano The New York Times, a empresária permanecerá em Los Angeles devido a um desejo do casal de não atrapalhar a rotina de sua filha de 11 anos, Zhuri. “Vai ser desafiador, com certeza, porque ela sempre foi minha espinha dorsal”, afirmou LeBron sobre a ausência da esposa.

Savannah também tem negócios em desenvolvimento em Los Angeles, e não quis se dar ao luxo de deixar. “Agora estou um pouco mais voltada para a frente”, disse a empresária.

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