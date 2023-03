A possível reviravolta no destino da herança de Pelé

A fortuna de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morto em 29 de dezembro do último ano, ainda não tem destino certo. Sua suposta filha Maria do Socorro Azevedo registrou uma ação de investigação de paternidade contra o craque que, se confirmada, dará a ela direito à parte da herança, avaliada em cerca de R$78 milhões.

Ainda no ano passado, antes do falecimento de Pelé, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) intimou que ele fosse submetido a um exame de DNA, que não chegou a ser realizado devido ao frágil estado de saúde do ex-jogador.

“O que tem é uma expectativa de direito. Se confirmar de fato, ela vai ingressar como herdeira”, explica Augusto Miglioli, advogado que representa os filhos Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, Kely Nascimento e Jennifer Nascimento. Em seu testamento, segundo o advogado, o rei do futebol reconheceu a existência do processo de investigação de paternidade.