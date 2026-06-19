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Esporte

A posição de Ancelotti no ranking dos técnicos mais bem pagos da Copa

Didier Deschamps, da França, e Roberto Martínez, de Portugal, também estão na lista

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 09h34 | Atualizado em 19 jun 2026, 09h36
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti (Daniela Porcelli/Getty Images)
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A posição de Ancelotti no ranking dos técnicos mais bem pagos da Copa Priorize VEJA no Google

Contratado para comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti aparece no topo do ranking dos técnicos mais bem pagos do Mundial. O italiano recebe cerca de 9,5 milhões de euros por ano, valor equivalente a aproximadamente 55,8 milhões de reais, segundo levantamento divulgado pelo jornal La Gazzetta dello Sport.

O salário coloca Ancelotti com ampla vantagem sobre os demais treinadores de seleções que disputarão a competição. Na segunda colocação aparece Thomas Tuchel, da Inglaterra, com vencimentos estimados em 5,9 milhões de euros anuais (cerca de 34,6 milhões de reais). Em seguida está Julian Nagelsmann, da Alemanha, com 4,9 milhões de euros (28,8 milhões de reais).

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A lista também reúne nomes experientes do futebol mundial, como Didier Deschamps, da França, Marcelo Bielsa, do Uruguai, e Roberto Martínez, de Portugal. O curioso da relação é que o atual campeão do mundo, Lionel Scaloni, técnico da Argentina, aparece apenas na décima posição, com salário estimado em 2,3 milhões de euros por temporada (13,5 milhões de reais).

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Confira os 10 técnicos da Copa do Mundo mais bem pagos:

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  1. Carlo Ancelotti (Brasil) – 9,5 milhões de euros (55,8 milhões de reais)
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra) – 5,9 milhões de euros (34,6 milhões de reais)
  3. Julian Nagelsmann (Alemanha) – 4,9 milhões de euros (28,8 milhões de reais)
  4. Fabio Cannavaro (Uzbequistão) – 4 milhões de euros (23,5 milhões de reais)
  5. Roberto Martínez (Portugal) – 4 milhões de euros (23,5 milhões de reais)
  6. Didier Deschamps (França) – 3,8 milhões de euros (22,3 milhões de reais)
  7. Marcelo Bielsa (Uruguai) – 3,5 milhões de euros (20,5 milhões de reais)
  8. Ronald Koeman (Holanda) – 3 milhões de euros (17,6 milhões de reais)
  9. Gustavo Alfaro (Paraguai) – 2,5 milhões de euros (14,7 milhões de reais)
  10. Lionel Scaloni (Argentina) – 2,3 milhões de euros (13,5 milhões de reais)

Leia também: Primeira treinadora de Endrick explica incômodo do atacante na Copa

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