A polêmica de Zico às vésperas do confronto entre Brasil e Japão
Após protestos de Ancelotti pela anulação de um gol de Vini Jr. contra a Escócia, o árbitro de Brasil e Japão será o italiano Maurizio Mariani
Ídolo do futebol brasileiro e responsável por popularizar o esporte no Japão ainda nos anos de 1990, Zico entrou em uma bola dividida ao opinar sobre o que espera do confronto entre a Seleção Brasileira e a esquadra japonesa pela segunda fase da Copa do Mundo. Maestro do icônico escrete de 1982, tido por muitos o melhor time da história a não erguer a taça no Mundial da Fifa, em um primeiro momento Zico preferiu a jogada ensaiada e disse que torcerá pelo Brasil na partida de segunda, 29, no Estádio do Houston Dynamo, no Texas. Mas logo na sequência, admitiu que não ficaria triste se a equipe de Carlo Ancelotti levar a pior.
“Se o Brasil ganhar, ótimo, porque sou brasileiro. Mas, se perder, eu não vou ficar triste, não, porque no futebol japonês tem um pezinho da família Coimbra lá”, disse Zico ao site Coluna do Flamengo.
O galinho defendeu o Kashima Antlers até 1994 e foi o técnico da equipe asiática na Copa de 2006, na Alemanha. Naquele campeonato, terminou na 28ª colocação, acumulando derrotas para a Austrália e para o Brasil. Zico havia assumido a batuta dos Samurais Azuis logo depois do Mundial de 2002.
“Tu quer pior do que ser treinador do Japão contra o Brasil? Eu fui duas vezes”, brincou.
Brasil e Japão se enfrentam pela fase de 16 avos na Copa do Mundo na segunda, 29, às 14h (horário de Brasília). Não há mais espaço para erros, e quem perder volta para casa e se despede do Mundial, com possibilidade de prorrogação e disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.
A Fifa informou que o árbitro de Brasil e Japão será o italiano Maurizio Mariani. A escolha acontece dias depois do afastamento do mexicano César Ramos, que apitou Brasil e Escócia. O técnico Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reclamaram bastante sobre o gol anulado de Vinícius Jr. no primeiro tempo – após revisão no VAR.
EM UM SÓ LUGAR