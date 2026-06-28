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Esporte

A origem lusa do herói da classificação canadense

Meia Stephen Eustáquio é filho de portugueses e jogou pela seleção de base do país dos pais

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 28 jun 2026, 19h46
Jogador de futebol com barba e bigode, vestindo camisa preta manchada de branco, levanta o punho direito enfaixado em um estádio lotado. Um colega de equipe com camisa marrom e preta está ao seu lado, e uma bandeira vermelha com detalhes brancos é visível em primeiro plano. O público nas arquibancadas aparece desfocado ao fundo
Stephen Eustáquio fez o gol da classificação canadense aos 45 do segundo tempo (Sarah Stier/Getty Images)
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Foi dramático, como devem ser os eventos huistóricos. Aos 45 minutos do segundo tempo, depois de toda uma partida jogando melhor que os adversários sulafricanos, uma bola mal afastada pela zaga sobrou à feição do meia Stephen Eustáquio. O camisa 7 acertou um um chutaço de direita longe do alcance do goleiro Williams, e levou o Canadá às oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história.

Se Eustáquio não soa como um nome canadense, é porque não é mesmo. O meia nasceu em Leamington, Ontario, mas é filho de pais portugueses. Sua família voltou para Portugal quando ele ainda tinha 11 anos, e o herói canadense construiu sua carreira em times como Torreense, Leixões, e Paços de Ferreira, até chegar ao Porto e ganhar o campeonato português em 2021.

Depois do jogo, Eustáquio – que também ganhou o prêmio de melhor jogador da partida – fez questão de dividir os méritos da vitória com o time. “Estou muito feliz que fiz o gol. Acho que o time inteiro chutou aquela bola comigo. Acreditamos que podíamos ganhar, e fizemos história”, afirmou.

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Ele chegou a jogar nas seleções de base de Portugal, mas decidiu em 2019 que preferia defender as cores de seu Canadá natal. Na Copa de 2022, ele participou da campanha do país de três derrotas e eliminação. Agora aguarda o resultado de Holanda contra Marrocos nesta segunda-feira, 29, em Monterey, para saber quem enfrenta pelas oitavas-de-final no sábado, 4 de julho, em Houston.

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