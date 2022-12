A noite em que Maradona bateu bola com Pelé na TV

A rivalidade entre Argentina e Brasil no futebol sempre foi marcada pelas comparações entre Pelé e Maradona, dois craques da bola que marcaram a história do esporte. Os dois ídolos em seus países sempre se cutucaram e deram declarações polêmicas em entrevistas, mas a rivalidade foi colocada de lado, pelo menos por uma noite, em um antigo programa da televisão.

O fato inédito ocorreu em 2005, quando Maradona foi contratado pelo Canal Trece, ligado ao grupo de comunicação Clarin, para apresentar um talk show chamado “La noche del diez”. Tudo girava em torno da personalidade do antigo camisa 10 da seleção argentina, que contava histórias e recebia convidados. O mais famoso episódio contou com a participação de Pelé.

Embora a entrevista tenha transcorrido em tom ameno e simpático, com Maradona prestando homenagens ao brasileiro, não faltaram pequenas alfinetadas. O programa começou com Diego lendo uma carta em que um fã conta a aventura que viveu para levar um cartaz a um estádio em que Maradona jogava para prestar uma homenagem a ele. “Obrigado por Deus ser argentino”, dizia a mensagem escrita no papelão. Os hermanos costumam argumentar, nas discussões sobre quem foi o maior jogador da história, que Pelé pode até ser rei, mas Maradona é Deus.

Antes de chamar o Atleta do Século ao palco , o anfitrião da noite deu mais uma cutucada. Exibiu um desenho animado, uma paródia de Papa Léguas, em que o personagem “Corre Caminhus Diegos Únicos”, é perseguido por “Pelelus Brasileirus”. Como na animação original, Pelé, no papel de coiote, se dá mal ao tentar capturar o rival.

Quando finalmente estiveram frente à frente, porém, o clima foi de amizade. O narrador comemorou o encontro como “uma página da história mundial”. Os dois Falaram de fama, de família e da Fifa, a entidade máxima do futebol.

Um dos principais pontos da entrevista ocorreu quando Pelé inverteu o papel de entrevistador e fez uma pergunta para Maradona acerca da partida entre Brasil e Argentina na copa de 90, quando os argentinos desclassificaram a seleção canarinho com um gol de Caniggia e assistência do pibe.

Revelou-se, anos mais tarde, que a comissão técnica da Argentina havia oferecido água batizada com sonífero para os jogadores brasileiros. O lateral esquerdo Branco chegou a tomar da garrafa. Pelé quis saber se aquilo era verdade: “Eu sei do pecado, mas não do pecador”, respondeu Maradona, arrancando risos da plateia e do próprio Rei. “Não preciso adormecer ninguém para ganhar um jogo”, completou, sendo aplaudido por Pelé.

Em outro momento, o ex-jogador do Santos, que sempre compôs músicas e gostou de cantar, foi convidado a entoar uma de suas músicas. Pelé, com um violão, brindou o público com uma canção em homenagem ao rival dizendo “Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu, e eu quero ser você”. O apresentador respondeu cantarolando um tango que dizia que os garotos do norte da Argentina queriam ser Maradona ou Pelé.

A noite terminou com uma exibição de habilidade com a bola. O anfitrião pediu que os dois trocassem passes de cabeça. Pelé topou o desafio e perguntou “a que horas vamos parar?”, sabendo que, mesmo aposentados, os dois poderiam passar horas cumprindo o desafio.

Uma noite inesquecível para os dois jogadores e, principalmente, para os fãs de futebol.

