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Esporte

A namorada brasileira do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel

Seleção inglesa joga contra a Argentina nesta quarta-feira, 15

Por Tatiana Moura 15 jul 2026, 17h02 | Atualizado em 16 jul 2026, 14h53
Homem branco de meia-idade, careca e com barba rala, veste um agasalho azul-claro com listras escuras nos ombros e o escudo da Inglaterra. Ele tem uma expressão séria e olha diretamente para frente, sentado em uma coletiva de imprensa com um microfone à sua direita e garrafas de água no fundo. Um cordão com FIFA WORLD CUP 2026 está pendurado em seu pescoço
Thomas Tuchel: treinador só precisa de um sorvete no parque para se recuperar (Justin Setterfield/AFP)
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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, 52 anos, namora uma brasileira. Natalie Max, 38, é diretora de uma agência de marketing no Reino Unido e está com o treinador há 4 anos. O relacionamento começou enquanto Tuchel ainda estava no Chelsea e dois meses depois dele se divorciar da jornalista Sissi.

Natalie mora na Inglaterra há mais de 10 anos e trabalha em uma empresa de consultoria na área de marketing. Antes do treinador, esteve em outro relacionamento e teve duas filhas. Mora em Londres e mantém uma vida privada, sem conta em redes sociais ou aparições públicas. Não se sabe ao certo como se conheceram, mas, segundo o jornal The Independent, a namorada virou assunto entre os jogadores do Chelsea. Meses depois das especulações, ele foi demitido.

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A primeira vez que foram visto juntos foi na Itália, em um barco. Ela aparece em alguns jogos da seleção inglesa, porém sempre tenta ser discreta e não chamar atenção. Já na Copa do Mundo, os dois não foram flagrados juntos até o momento.

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