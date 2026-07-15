A namorada brasileira do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, 52 anos, namora uma brasileira. Natalie Max, 38, é diretora de uma agência de marketing no Reino Unido e está com o treinador há 4 anos. O relacionamento começou enquanto Tuchel ainda estava no Chelsea e dois meses depois dele se divorciar da jornalista Sissi.

Natalie mora na Inglaterra há mais de 10 anos e trabalha em uma empresa de consultoria na área de marketing. Antes do treinador, esteve em outro relacionamento e teve duas filhas. Mora em Londres e mantém uma vida privada, sem conta em redes sociais ou aparições públicas. Não se sabe ao certo como se conheceram, mas, segundo o jornal The Independent, a namorada virou assunto entre os jogadores do Chelsea. Meses depois das especulações, ele foi demitido.

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A primeira vez que foram visto juntos foi na Itália, em um barco. Ela aparece em alguns jogos da seleção inglesa, porém sempre tenta ser discreta e não chamar atenção. Já na Copa do Mundo, os dois não foram flagrados juntos até o momento.

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PICTURED: Chelsea boss Thomas Tuchel, 48, on romantic holiday in Sardinia with Brazilian girlfriend Natalie Guerriero Max, 35, who he has been dating for two months after separating from his wife of 13 years in April 😍 pic.twitter.com/MIE111ssKH — KK Tips (@kk_tips) July 29, 2022

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