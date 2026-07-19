A lembrança negativa de Messi no estádio da final da Copa do Mundo

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Dez anos após um de seus piores momentos, com direito a “aposentadoria” da seleção, Lionel Messi retorna ao palco da derrota na Copa América de 2016. Agora, ele tem a chance de se redimir no mesmo estádio, buscando o tetracampeonato pela Argentina contra a Espanha neste domingo. Saiba mais sobre a jornada do craque.

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O estádio da final da Copa do Mundo foi palco de um dos piores momentos da carreira de Lionel Messi. Pois é, até mesmo o jogador com mais títulos na história do futebol passou por maus bocados. A má fase era tanta que o argentino chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção. Mas dez anos depois, ele pode afastar de vez esse ‘fantasma’ do estádio de Nova York e Nova Jersey e conquistar o tetracampeonato pela Albiceleste. A seleção argentina de Messi entra em campo neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília) na final do Mundial contra a Espanha.

Há dez anos atrás, o próprio Messi declarou: “Acabou a seleção para mim”. Foi no calor de um momento ruim, bem verdade, mas ele tinha chegado ao quarto vice-campeonato pela seleção e enfrentava rixas com a Associação de Futebol Argentina (AFA).

Em 2016, Messi chegou à segunda final consecutiva de Copa América contra o Chile. Um ano antes tinha perdido a decisão para o mesmo adversário nas penalidades, no estádio Nacional em território chileno. O roteiro foi parecido no estádio de Nova York e Nova Jersey, com novo 0 a 0 no tempo regulamentar e prorrogação.

Mais uma vez, o campeão continental foi decidido na cobrança de pênaltis. E se Messi tinha sido o único da sua seleção a converter a cobrança na derrota por 4 a 1 em 2015, ele isolou a bola da marca da cal em 2016, e a Albiceleste perdeu por 4 a 2.

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Novamente, os chilenos ficaram com a taça e Messi chegou ao quarto vice-campeonato pela Argentina e nenhum título. Além da segunda colocação nas duas Copas Américas consecutivas, tinha ficado em segundo lugar na edição de 2007 e na Copa do Mundo de 2014.

Ainda no estádio nos EUA, o camisa 10 deu sua declaração em tom de despedida. “No vestiário pensei que acabou para mim a seleção, não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir. Foram quatro finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava. É para o bem de todos. Por mim e por todos”, disse Messi em entrevista na época.

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Para sorte do torcedor argentino, durou pouco a “aposentadoria” de Messi da seleção. Dois meses depois, ele voltou atrás, disse que continuaria a defender as cores e o resto é história.

Ele ainda amargou uma terceira colocação na Copa América de 2019, em que o Brasil foi campeão, mas dois anos depois em pleno Maracanã ele chorou, enfim, de felicidade. Conquistou seu primeiro título pela seleção em território brasileiro. Um ano depois alcançou glória máxima com o título Mundial, no Catar, e repetiu a dose no continental em 2024.

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Aos 39 anos, ele é mais uma vez o protagonista da seleção argentina em nova campanha finalista. Resta descobrir neste domingo, 19, se Messi se livra da má sorte no estádio de Nova York e Nova Jersey e coroa a sua carreira com um segundo título de Copa do Mundo.

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