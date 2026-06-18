🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Esporte

A impressionante média de gols da primeira rodada da Copa

Edição atual tem o maior número de gols por partida desde 1958, e nunca tantas bolas balançaram a rede ao fim do primeiro round de jogos

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 13h52 | Atualizado em 18 jun 2026, 14h01
Jogadores de futebol alemães, vestindo uniformes brancos com detalhes em preto, vermelho e amarelo, celebram abraçados em campo, sorrindo. Ao fundo, um estádio lotado e um telão exibe GERMANY e as cores da bandeira alemã
Jogadores alemães comemoram a goleada por 7 a 1 contra Curaçao (Alexander Hassenstein/Getty Images)
Continua após publicidade
A impressionante média de gols da primeira rodada da Copa Priorize VEJA no Google

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim. Colômbia e Uzbequistão foram as últimas seleções a estrear — os colombianos venceram por 3 a 1 — e já é possível traçar um primeiro retrato do torneio em termos de gols.

Os números impressionam: 75 gols em 24 jogos, média de 3,13 por partida, a maior registrada em uma rodada inaugural desde 1958. O destaque ficou com a goleada da Alemanha sobre Curaçao, por 7 a 1, que entrou na lista das maiores da história do torneio. A Suécia também contribuiu com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, no Grupo F, assim como a Inglaterra, que superou a Croácia por 4 a 2 no Grupo L.

Em termos absolutos, nenhuma estreia de Copa havia produzido tantos gols. É preciso considerar, porém, que o Mundial de 2026 é o maior da história, com 48 seleções, e teve oito partidas a mais na primeira rodada do que a edição de 1998, a primeira com 32 times.

Ainda assim, a média impressiona. Para encontrar uma média superior em rodadas de abertura, é preciso voltar a 1958, na Suécia — justamente o torneio em que o Brasil conquistou seu primeiro título. Foram 29 gols em oito jogos, média de 3,63. O pico histórico, no entanto, pertence à Copa de 1950, disputada em casa pelo Brasil: 38 gols em seis partidas, média de 6,33 por jogo.

Siga
Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).