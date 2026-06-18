A impressionante média de gols da primeira rodada da Copa

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim. Colômbia e Uzbequistão foram as últimas seleções a estrear — os colombianos venceram por 3 a 1 — e já é possível traçar um primeiro retrato do torneio em termos de gols.

Os números impressionam: 75 gols em 24 jogos, média de 3,13 por partida, a maior registrada em uma rodada inaugural desde 1958. O destaque ficou com a goleada da Alemanha sobre Curaçao, por 7 a 1, que entrou na lista das maiores da história do torneio. A Suécia também contribuiu com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia, no Grupo F, assim como a Inglaterra, que superou a Croácia por 4 a 2 no Grupo L.

Em termos absolutos, nenhuma estreia de Copa havia produzido tantos gols. É preciso considerar, porém, que o Mundial de 2026 é o maior da história, com 48 seleções, e teve oito partidas a mais na primeira rodada do que a edição de 1998, a primeira com 32 times.

Ainda assim, a média impressiona. Para encontrar uma média superior em rodadas de abertura, é preciso voltar a 1958, na Suécia — justamente o torneio em que o Brasil conquistou seu primeiro título. Foram 29 gols em oito jogos, média de 3,63. O pico histórico, no entanto, pertence à Copa de 1950, disputada em casa pelo Brasil: 38 gols em seis partidas, média de 6,33 por jogo.