A filha do técnico da Noruega que virou ‘musa’ da Copa

Ida Solbakken, 22, filha do técnico da Noruega, Ståle Solbakken, entrou no radar das redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal americano New York Post, a jovem tem chamado atenção nos Estados Unidos e foi apontada como uma possível “nova musa” do Mundial. Discreta, ela trabalha na área da saúde e soma mais de 12 mil seguidores no Instagram.

A curiosidade em torno de Ida cresceu depois que o pai viralizou ao subir na arquibancada para beijar e abraçar a mulher, Anniken Solbakken, após a vitória da Noruega por 3 a 2 contra Senegal, na última segunda-feira, 22. A filha compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais e escreveu: “Não fica melhor do que isso”.

Ida também é irmã de Markus Solbakken, jogador do AGF, da Dinamarca. Apesar da repercussão como “musa”, ela não está solteira: de acordo com a publicação americana, mantém um relacionamento de longa data com um rapaz chamado Tannis. A Noruega, que faz boa campanha no Grupo I, volta a campo nesta sexta-feira, 26, contra a França.

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