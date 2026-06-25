A filha do técnico da Noruega que virou ‘musa’ da Copa
Filha de Ståle Solbakken, Ida viralizou nas redes sociais
Ida Solbakken, 22, filha do técnico da Noruega, Ståle Solbakken, entrou no radar das redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal americano New York Post, a jovem tem chamado atenção nos Estados Unidos e foi apontada como uma possível “nova musa” do Mundial. Discreta, ela trabalha na área da saúde e soma mais de 12 mil seguidores no Instagram.
A curiosidade em torno de Ida cresceu depois que o pai viralizou ao subir na arquibancada para beijar e abraçar a mulher, Anniken Solbakken, após a vitória da Noruega por 3 a 2 contra Senegal, na última segunda-feira, 22. A filha compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais e escreveu: “Não fica melhor do que isso”.
Ida também é irmã de Markus Solbakken, jogador do AGF, da Dinamarca. Apesar da repercussão como “musa”, ela não está solteira: de acordo com a publicação americana, mantém um relacionamento de longa data com um rapaz chamado Tannis. A Noruega, que faz boa campanha no Grupo I, volta a campo nesta sexta-feira, 26, contra a França.
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