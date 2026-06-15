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Esporte

A fatia dos jogos do Brasil no mercado global de apostas

Um em cada 10 palpites feitos em 2022 envolvia seleção nacional

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 07h30
Jogadores de futebol brasileiros, vestindo uniformes azuis e verdes, ouvem um treinador de costas, em um campo de treino gramado, com montanhas enevoadas ao fundo
Seleção brasileira durante treino na Granja Comary (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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As partidas da seleção brasileira devem movimentar o setor de apostas durante a Copa do Mundo.

Na disputa anterior, no Qatar, os jogos da equipe verde-amarela representaram 9,34% de todos os palpites registrados nas plataformas que utilizam o sistema da Softswiss, provedora global de tecnologia para a indústria.

Para 2026, a empresa espera que a participação do país cresça, com o avanço na regulamentação do mercado de apostas. Caso a equipe avance até as últimas fases, a expectativa é de superar o patamar de 2022, quando a eliminação ocorreu nas quartas.

Já em relação às apostas feitas pelos brasileiros em todas as seleções que participam do torneio, a estimativa é que também girem em torno dos 10% do total, o que já colocaria o país entre os mercados mais relevantes para operadores internacionais.

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