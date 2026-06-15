A fatia dos jogos do Brasil no mercado global de apostas

As partidas da seleção brasileira devem movimentar o setor de apostas durante a Copa do Mundo.

Na disputa anterior, no Qatar, os jogos da equipe verde-amarela representaram 9,34% de todos os palpites registrados nas plataformas que utilizam o sistema da Softswiss, provedora global de tecnologia para a indústria.

Para 2026, a empresa espera que a participação do país cresça, com o avanço na regulamentação do mercado de apostas. Caso a equipe avance até as últimas fases, a expectativa é de superar o patamar de 2022, quando a eliminação ocorreu nas quartas.

Já em relação às apostas feitas pelos brasileiros em todas as seleções que participam do torneio, a estimativa é que também girem em torno dos 10% do total, o que já colocaria o país entre os mercados mais relevantes para operadores internacionais.